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▲朴信英曾在2021年開車闖紅燈撞死人，並退出所有節目與活動，消失5年後近期開始漸漸回歸。（圖／翻攝自IG@sinyoungpark_）

36歲韓國前MBC體育主播朴信英（박신영），在2021年因闖紅燈撞死一名機車騎士，因沒前科、與家屬和解，加上被害人也有部分過失，因此判處韓幣1500萬元（約台幣36萬元）罰款。而時隔5年，她近期以「Anna」的名字轉戰網紅，開始經營抖音帳號，還在今（10）日發文表示自己已變得更加堅強，「不管誰說什麼，我都會盡全力、努力活得問心無愧！」據韓媒報導，朴信英近期以「Anna」的名字開啟抖音帳號轉戰網紅，主要內容幾乎都是海外面向，並以英文跟粉絲們互動，留言區也是外國人更多，目前粉絲人數已接近8萬。隨著關注度越來越高，朴信英也在今日於IG發文，表示自己現在已經堅強到可以為自己發聲，「不管誰說什麼，我都會盡全力、努力活得問心無愧！」並承諾會努力呈現更好的樣貌。朴信英也表示不會辜負之前努力撐過的艱難時間，「就算是因為不甘心讓那段艱難時期白費，我也不會輕易倒下，所以不用擔心。」並在最後感謝為她擔心、及歡迎她回歸的粉絲。朴信英突然的回歸，也讓大家聯想到她在5年前發生的事故，朴信英畢業於美國紐約大學經濟學系，在2014年於MBC Sports+以體育主播身分出道，在該領域非常活躍。不料2021年5月，她駕駛一輛SUV汽車在首爾麻浦區上岩洞上岩小學前的十字路口時，於黃燈下試圖加速通過路口，就算已變紅燈也沒有停下，撞到一名同樣在紅燈駛入的50多歲機車騎士，導致對方因傷勢過重當場身亡。朴信英在被調查後並沒有酒駕，檢察官一開始以《交通事故處理特例法》的致死罪對她起訴，求處1年有期徒刑，但因她認錯反省的態度、沒有前科，並與死者家屬和解，加上被害人也有違規行為，最終判處罰金韓幣1500萬元，雙方隨後放棄抗訴，判決以此定讞。朴信英也發布親筆信道歉，承諾將用一生贖罪，並全面中斷所有節目與活動，直到今年才漸漸復出。