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▲期中選舉後亞股恐慌（圖／美聯社／達志影像）

亞洲股市近一週上演驚險的雲霄飛車行情。美國期中選舉後，市場擔心AI監管趨嚴，美股科技股重挫，拖累日韓股市接連崩跌，南韓股市上週五一開盤就觸發熔斷，日經指數單日重挫逾4000點。所幸美股9日強勁反彈，亞股今（10）日開盤全面走高，日經指數重返6萬點大關，南韓綜合指數更大漲逾5%，買氣旺到啟動買方側車機制，市場終於出現回穩跡象。這波亂流的起點，是美國期中選舉。民主黨在選舉中大勝，隨即拋出擬永久禁止研發「超越人類認知」超級AI的法案構想，加上市場本就擔心AI投資回報、資料中心建設放緩，引發科技股恐慌性賣壓。11月5日，日韓股市已連續5個交易日下跌。南韓綜合指數（KOSPI）盤中一度重挫逾5%，啟動賣方側車機制，暫停程式賣單5分鐘；權值股三星電子跌約7%、SK海力士跌約9%。日經指數也重挫逾1200點，跌破6萬1000點。當天晚間，美股迎來「黑色星期四」。那斯達克指數重挫5.52%，標普500指數跌4.36%，道瓊指數跌3.44%，費城半導體指數更單日崩跌12.25%，創2020年3月以來最大跌幅，台積電ADR也重挫逾1成。美股崩盤隨即引爆亞股血洗。11月6日，南韓綜合指數開盤後迅速跌破5000點，觸發第一階段熔斷機制，全市場暫停交易20分鐘；恢復交易後賣壓仍未停歇，又啟動賣方側車機制。KOSPI盤中一度重挫約8.5%，終場收在5059.69點，下跌6.02%。據南韓《首爾經濟日報》報導，外資在5日、6日兩天合計賣超超過6兆韓元，約合42億美元，其中SK海力士就被外資賣超逾1.9兆韓元。SK海力士6日重挫10.44%，三星電子跌6.35%，KOSPI單週累計暴跌11.71%。日股同樣慘烈，日經指數6日盤中重挫逾4000點，一度跌至5萬7000點附近，失守6萬點大關。就在市場驚魂未定之際，週末又傳出輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳坦承婚外情，對象疑似是中國間諜，讓本已脆弱的AI類股再添變數。所幸市場並未因此全面崩潰。美股9日強勁反彈，道瓊指數大漲1104.02點，收在52389.75點；標普500指數上漲2.35%，創4月以來最佳單日表現；那斯達克指數上漲2.74%，是7月底以來最大單日漲幅；費城半導體指數更狂飆6.85%，重回1萬點之上。唯一的例外是輝達。輝達股價盤中一度重挫8.8%，終場收跌4.2%，報178.67美元，創4月以來新低，顯示市場對黃仁勳去留仍有疑慮。分析指出，美股反彈主要有兩大原因：一是投資人在上週科技股急跌後逢低進場；二是美國總統川普表示不太可能對伊朗發動大規模打擊，中東局勢趨緩帶動油價大跌，減輕市場對通膨的疑慮，航空股也跟著大漲。在美股帶動下，亞股今日開盤延續漲勢。日經指數開盤上漲596.78點，報59372.28點，隨後漲幅擴大，一度上漲超過1800點，重登6萬點大關。南韓綜合指數更是強勢，一度大漲275.50點、漲幅5.49%，報5294.35點。由於買氣過旺，南韓證交所在當地時間上午9點6分（台灣時間8點6分），啟動主板市場的買方側車機制，暫停程式化交易5分鐘。從上週五的賣方熔斷、賣方側車，到今天的買方側車，短短幾個交易日，韓股經歷了極端的多空翻轉。雖然日韓股市今天強勢反彈，但分析人士提醒，市場能否真正回穩，仍要通過3大考驗：：美國公布10月消費者物價指數（CPI）。芝商所FedWatch工具顯示，市場預期聯準會12月升息的機率超過8成，若通膨數據偏高，恐再度引發賣壓。：輝達公布第三季財報，將是檢驗AI需求的關鍵指標。：美國總統川普赴深圳出席APEC峰會，與中國國家主席習近平會面，中美晶片政策走向備受關注。分析人士認為，這波亞股震盪顯示，日韓股市與美國科技股、AI類股的連動性極高。在AI監管與聯準會升息疑慮未解之前，亞股恐怕仍難擺脫大起大落的行情。