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國民黨北市議員秦慧珠昨晚陪台北市長蔣萬安到捷運大安站發應援小物「安心貼紙」，卻遭支持者嗆「她是綠的，怎麼可以站後面」，讓現場一陣尷尬。沒想到活動結束後，秦慧珠竟現身支持沈伯洋的水餃店「又一村」買晚餐，還與老闆娘合照比出「3號」手勢。台北市長蔣萬安今（10）日表示，現在是團結的時刻，希望牽起更多雙手，大家一起並肩作戰，持續努力贏得勝選。對於秦慧珠買又一村水餃，蔣萬安則說「我沒有特別注意到」，隨即結束話題。秦慧珠昨晚到大安捷運站陪同蔣萬安發放安心貼紙，但在受訪過程中，卻遭疑似藍營支持者嗆聲「徐巧芯，秦慧珠為什麼可以站後面？她是綠的啊」，此時包括一旁的藍委徐巧芯、議長戴錫欽、議員鍾沛君、楊植斗、徐弘庭、白營議員張志豪臉色都尷尬不已。而活動結束後，接近晚間七點，秦慧珠突然出現在又一村店家，一口氣買了五盒水餃和多樣小菜，總共花費665元。不少民眾看到秦慧珠，紛紛拿起手機邀請自拍。看見有媒體在拍，秦慧珠全程臉帶微笑，卻不發一語，僅在最後拿餐點時，跟老闆對著鏡頭合照，還比出代表3號的OK手勢，隨後就跟助理快步離去，但不知道是不是太趕著走？秦慧珠竟忘了拿走「小菜」，直到老闆廣播提醒，她才趕緊跑回店裡拿走。