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金州勇士隊在超級巨星柯瑞（Stephen Curry）的帶領下，本季開季打出好表現。然而，隨著季中交易大限逼近，為了能在競爭激烈的西區抗衡頂級強權，勇士管理層正評估補強陣容深度。根據NBA知名記者阿米克（Sam Amick）爆料，勇士隊在即將到來的交易截止日前，將會「開放聽取」陣中老將格林（Draymond Green）的交易報價。如今傳出，國王可能是對格林最有興趣的買家之一。儘管格林本季場均僅有2.9分、5.1籃板與7.8助攻，進攻端數據全面下滑，但他豐富的防守經驗與場上領導力對球隊而言依舊難以取代。報導指出，沙加緬度國王隊可能是對格林最有興趣的潛在買家。國王管理層認為，格林與球隊總經理佩里（Scott Perry）擁有非常深厚的良好關係；更重要的是，國王極度渴望借重格林的冠軍經驗與球場智慧，來擔任陣中超級新星小埃卡夫（Darius Acuff Jr.）及其他年輕球員的球場導師。若這筆交易成真，美媒《Heavy Sports》推測國王全能中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）極有可能是交易籌碼之一，這也將考驗勇士是否願意透過送走格林來換取禁區大物。對於灣區球迷而言，交易格林的決定無疑相當殘忍。自從幾年前湯普森（Klay Thompson）離隊後，球迷對於核心球員終老灣區的情感連結更加珍視。柯瑞與格林若能一同在勇士退休、攜手走完名人堂生涯，絕對是籃壇最美佳話，且格林本人也傳出願意在下個休賽季接受較小合約的意願。然而，從競技現實面來看，勇士必須把握柯瑞生涯尾聲的爭冠窗口。目前陣中除了菜鳥蘭德伯格（Yaxel Lendeborg）外，缺乏足夠的新血輪替戰力，且先前引進波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）因傷病失利，讓禁區與鋒線隱憂浮現。若能換來如沙波尼斯這般全明星等級的中鋒，或許能大幅提升勇士的爭冠本錢。