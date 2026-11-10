皮可敏手遊《Pikmin Bloom》五週年活動再一彈！官方將在11月14日和11月15日的社群日，舉辦「五週年慶典 Party Walk」，玩家只要加入就會隨機被分到「紅隊、藍隊、黃隊」，和全球皮友一起走路、種花、拿徽章，活動結束後，所有參加者都將獲得一張「全新五週年紀念設計」的回憶卡片。
皮克敏社群日加碼活動 玩家分隊走路
《Pikmin Bloom》說明，11月的社群日將於本周六日展開，只要點選連結加入「五週年慶典 Party Walk」，將被隨機分配到「紅藍黃」3支隊伍之一，Party Walk 活動將統計參加者走過的總步數、種植的花卉數量以及獲得天竺葵種花徽章的參加者人數。
分隊不會互相比賽 全體一起送卡片
《Pikmin Bloom》提醒，玩家一旦被分配到某支隊伍，便無法變更，即使離開 Party Walk 後再重新加入，也會被分配到同一支隊伍；不過這次的社群日分隊，並不會有「隊伍相互競爭」的機制，單純是活動趣味機制，且在 Party Walk 結束後，所有參加者都將獲得一張印有全新五週年紀念設計的回憶卡片。
《Pikmin Bloom》也強調，本次官方 Party Walk 活動，不計入同時可參加的三場 Party Walk 活動的最大限制，但為了正確顯示 Party Walk 及相關素材，請玩家使用應用程式版本v157或更高版本。
《Pikmin Bloom》五週年慶典官方Party Walk
📌時間：台灣時間2026年11月12日23:00至2026年11月16日22:59
📌參與連結
我是廣告 請繼續往下閱讀
《Pikmin Bloom》說明，11月的社群日將於本周六日展開，只要點選連結加入「五週年慶典 Party Walk」，將被隨機分配到「紅藍黃」3支隊伍之一，Party Walk 活動將統計參加者走過的總步數、種植的花卉數量以及獲得天竺葵種花徽章的參加者人數。
《Pikmin Bloom》提醒，玩家一旦被分配到某支隊伍，便無法變更，即使離開 Party Walk 後再重新加入，也會被分配到同一支隊伍；不過這次的社群日分隊，並不會有「隊伍相互競爭」的機制，單純是活動趣味機制，且在 Party Walk 結束後，所有參加者都將獲得一張印有全新五週年紀念設計的回憶卡片。
《Pikmin Bloom》也強調，本次官方 Party Walk 活動，不計入同時可參加的三場 Party Walk 活動的最大限制，但為了正確顯示 Party Walk 及相關素材，請玩家使用應用程式版本v157或更高版本。
《Pikmin Bloom》五週年慶典官方Party Walk
📌時間：台灣時間2026年11月12日23:00至2026年11月16日22:59
📌參與連結