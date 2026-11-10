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▲曾代表中華隊出賽的棒球女國手、現任空服組員張甄芸以當班組員隨行服務，並展示「Fly In Gold! Go For Gold!」應援毛巾。(圖／星宇航空提供）

中華隊今（10）日搭機前往東京參加2026亞洲職棒冠軍爭霸賽，星宇航空安排「AIRSORAYAMA Gold」藝術機執飛，期盼實現「搭金機、奪金牌，為中華隊帶來好運。本趟航班特別安排曾代表中華隊出賽的棒球女國手、現任空服組員張甄芸，以當班組員隨行服務，以不同身分陪伴中華隊踏上征途。星宇航空表示，相信飛機不只是交通工具，更是承載夢想、傳遞情感的重要橋梁。此次特別安排AIRSORAYAMA Gold藝術機執飛，希望透過金色所象徵的榮耀與勝利，讓選手們在啟程之際就能感受到來自台灣的支持。同時本次也準備「Fly In Gold! Go For Gold!」應援毛巾與京盛宇提供的「夢想好棒」茶包，致贈中華隊代表團及當班旅客。星宇航空致力於提供高品質的飛行體驗，從機隊規劃、航網拓展到機上服務，持續以創新思維打造品牌特色。此次以AIRSORAYAMA Gold藝術機為中華隊應援，除了展現星宇航空對台灣體育賽事的支持，也希望讓每一次飛行都承載更多情感與意義。星宇航空祝福中華隊在2026亞冠賽獲得佳績，朝金牌目標全力邁進！