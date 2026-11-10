漢來美食旗下有「最難訂位吃到飽餐廳」稱號的「島語」，今（10）日早上11點開放農曆春節訂位，除了透過電話及網路方式，也能到各分店現場預約，尤其除夕和初二熱門時段只有開放現場和電話訂位。期間餐價為除夕價位午餐2590元+10%、晚餐3390元+10%，初一~初五午餐2590元+10%、晚餐2990元+10%。今天11:00開放預約之後，《NOWNEWS今日新聞》記者實際上訂位平台搜尋，目前在大年初一、初三~初五期間，2、4人都還有位子，而8位以上的預約則需現場或是電話訂位。至於4分店現場排隊狀況，漢來美食宣布部分分店號碼牌已經發完。
島語自助餐今（10）日開放除夕至大年初五訂位，民眾可透過電話、線上及現場預約，其中除夕、初二不開放線上訂位，而官方也規定現場排隊的地點。島語也提醒，線上訂位用餐人數限7位（含）以下，8位以上請透過現場、電話訂位。
尤其除夕和初二熱門時段只有開放現場和電話訂位。其他春節檔期之日子的座位在線上訂位成功後，每位成人收取訂金500元，訂位後請留意付款簡訊，並於7天內完成付款，如未完成付款，訂位將自動取消。
🟡島語農曆春節檔期訂位資訊一覽：
餐價：
除夕（2月5日）：午餐2590元+10%、晚餐3390元+10%
初一~初五（2月6日～2月10日）：午餐2590元+10%、晚餐2990元+10%
網路訂位平台：inline系統
⏹︎電話訂位：
台北漢來店 02-2788-1568
台中洲際店 04-2369-7311
桃園台茂店 03-286-8081
高雄漢神店 07-2626-883
⏹︎現場排隊訂位地點：
台北漢來店排隊地點：台北漢來大飯店2F 島語自助餐廳門口
桃園台茂店排隊地點：1F台茂公園廣場
台中洲際店排隊地點：漢神洲際購物廣場1F崇德19路南側大門
高雄漢神店排隊地點：高雄漢神百貨1F 成功一路百貨正門口
⏹︎訂位須知：
一、除夕2/5(五)、初二2/7(日)僅開放現場訂位、電話訂位，除夕、初二恕無開放線上預訂。
二、線上訂位用餐人數限7位(含)以下，8位(含)以上敬請透過現場訂位、電話訂位。
三、每人訂位組數以1組為限，現場及電話訂位每組上限16位，訂位人數視同保證用餐人數，恕不接受訂位後更改訂位姓名及電話資訊，亦不接受一組訂位拆分多組。
「莫內饗宴」開全台第二家分店 插旗嘉義市
隸屬於煙波國際觀光集團的吃到飽品牌「莫內饗宴」，則是繼新竹店之後再次插旗嘉義開了新分店。日前原本業者規劃8月將開幕，但因故延宕，沒想到現在卻低調開幕。地址就在煙波集團新旅館「煙波城行阿里山北門館」內，並且推出優惠，11月19日前全餐期享88折，11月20日正式開幕到12月12日，午餐、下午茶都有9折優惠。
嘉義店標榜9大餐檯，並有單店限定菜色，包含甕藏金炙雞 、甕藏金炙雞掛包 、嘉義雞肉蔥油燉飯、虎皮甕窯雞肉捲等，將分不同餐期輪番登場。
🟡莫內饗宴嘉義店相關資訊：
地址：嘉義市東區忠孝路306號（煙波城行阿里山北門館）
電話：05-2752345
餐價：
平日：每人售價午餐1280元、午茶880元、晚餐1380元；
假日：每人售價午餐1580元、午茶1280元、晚餐1680元
（以上均需另加10％服務費)
訂位方式：全面採預訂制（可利用 inline 線上訂位系統）
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🟡島語農曆春節檔期訂位資訊一覽：
餐價：
除夕（2月5日）：午餐2590元+10%、晚餐3390元+10%
初一~初五（2月6日～2月10日）：午餐2590元+10%、晚餐2990元+10%
網路訂位平台：inline系統
⏹︎電話訂位：
台北漢來店 02-2788-1568
台中洲際店 04-2369-7311
桃園台茂店 03-286-8081
高雄漢神店 07-2626-883
⏹︎現場排隊訂位地點：
台北漢來店排隊地點：台北漢來大飯店2F 島語自助餐廳門口
桃園台茂店排隊地點：1F台茂公園廣場
台中洲際店排隊地點：漢神洲際購物廣場1F崇德19路南側大門
高雄漢神店排隊地點：高雄漢神百貨1F 成功一路百貨正門口
⏹︎訂位須知：
一、除夕2/5(五)、初二2/7(日)僅開放現場訂位、電話訂位，除夕、初二恕無開放線上預訂。
二、線上訂位用餐人數限7位(含)以下，8位(含)以上敬請透過現場訂位、電話訂位。
三、每人訂位組數以1組為限，現場及電話訂位每組上限16位，訂位人數視同保證用餐人數，恕不接受訂位後更改訂位姓名及電話資訊，亦不接受一組訂位拆分多組。
「莫內饗宴」開全台第二家分店 插旗嘉義市
隸屬於煙波國際觀光集團的吃到飽品牌「莫內饗宴」，則是繼新竹店之後再次插旗嘉義開了新分店。日前原本業者規劃8月將開幕，但因故延宕，沒想到現在卻低調開幕。地址就在煙波集團新旅館「煙波城行阿里山北門館」內，並且推出優惠，11月19日前全餐期享88折，11月20日正式開幕到12月12日，午餐、下午茶都有9折優惠。
嘉義店標榜9大餐檯，並有單店限定菜色，包含甕藏金炙雞 、甕藏金炙雞掛包 、嘉義雞肉蔥油燉飯、虎皮甕窯雞肉捲等，將分不同餐期輪番登場。
🟡莫內饗宴嘉義店相關資訊：
地址：嘉義市東區忠孝路306號（煙波城行阿里山北門館）
電話：05-2752345
餐價：
平日：每人售價午餐1280元、午茶880元、晚餐1380元；
假日：每人售價午餐1580元、午茶1280元、晚餐1680元
（以上均需另加10％服務費)
訂位方式：全面採預訂制（可利用 inline 線上訂位系統）