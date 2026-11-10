輝達（Nvidia）執行長黃仁勳與疑似中國女間諜、新加坡的資料中心公司Megaspeed高階女主管黃樂（Alice Huang）爆發婚外情，消息震撼全球。輝達已啟動國安調查，黃仁勳是否涉及洩露國家安全或公司商業機密仍待釐清。外媒先前披露，黃樂在去年已從Megaspeed離職，然而，知名做空研究機構Culper Research在今年5月公開的40頁報告中，找到了內部員工說法，透露黃樂實務上仍是公司董事。
Culper Research在報告中指稱，總部設於新加坡的Megaspeed，實際上是由中國電商巨擘阿里巴巴透過一系列空殼公司提供資金。儘管輝達聲稱在中國的業務不多，實際上卻仰賴當地銷售，而中國本土競爭對手也正逐步迎頭趕上。
Culper Research報告中直指，黃仁勳不僅公開為 Megaspeed 背書，更似乎在每一步都實質與 Megaspeed齊步走，同時與擁有中國籍的 Megaspeed 負責人 Alice Huang 維持著非比尋常的親密關係。他最早於 2024 年 6 月被目擊與 Alice Huang 一同聚會娛樂，而這恰好是 Apex/阿里巴巴股權質押申請提交的同一個月。接著在 2025 年 5 月，也就是美國實施貿易限制的消息傳出短短幾週後，他又在台灣與 Alice Huang 共進晚餐。
報告中根據一位現任 Megaspeed 員工的說法，黃仁勳「每隔幾個月」就會造訪與 Megaspeed 相關的資料中心，且「每一次」來訪都由阿里巴巴的代表陪同。該名 Megaspeed 員工將他們與黃仁勳的關係形容為「非常親密」，這印證了另一位輝達前員工向他們透露的說法，許多輝達內部員工都曾質疑兩人之間是否存在特殊關係。
這位現任 Megaspeed 員工補充表示，儘管外界公開報導的說法並非如此，但 Alice Huang「實際上依然是我們的老闆」。員工在這份今年五月出爐的報告中坦承，黃樂在去年10月率先被紐約時報揭露身分後，確實保持低調、轉入幕後，不過那只是媒體的說法。事實上她仍親自參與行政層面與日常營運。情況非常混亂，局面已經變了，我們的優先考量也跟著改變。儘管媒體聲稱她不再擔任董事，但她在實務層面上仍然是我們的董事，事實上她是公司內部前三號核心人物。許多外界人士並不知情，而她也從不對媒體發表任何聲明。
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Culper Research報告中直指，黃仁勳不僅公開為 Megaspeed 背書，更似乎在每一步都實質與 Megaspeed齊步走，同時與擁有中國籍的 Megaspeed 負責人 Alice Huang 維持著非比尋常的親密關係。他最早於 2024 年 6 月被目擊與 Alice Huang 一同聚會娛樂，而這恰好是 Apex/阿里巴巴股權質押申請提交的同一個月。接著在 2025 年 5 月，也就是美國實施貿易限制的消息傳出短短幾週後，他又在台灣與 Alice Huang 共進晚餐。
報告中根據一位現任 Megaspeed 員工的說法，黃仁勳「每隔幾個月」就會造訪與 Megaspeed 相關的資料中心，且「每一次」來訪都由阿里巴巴的代表陪同。該名 Megaspeed 員工將他們與黃仁勳的關係形容為「非常親密」，這印證了另一位輝達前員工向他們透露的說法，許多輝達內部員工都曾質疑兩人之間是否存在特殊關係。
這位現任 Megaspeed 員工補充表示，儘管外界公開報導的說法並非如此，但 Alice Huang「實際上依然是我們的老闆」。員工在這份今年五月出爐的報告中坦承，黃樂在去年10月率先被紐約時報揭露身分後，確實保持低調、轉入幕後，不過那只是媒體的說法。事實上她仍親自參與行政層面與日常營運。情況非常混亂，局面已經變了，我們的優先考量也跟著改變。儘管媒體聲稱她不再擔任董事，但她在實務層面上仍然是我們的董事，事實上她是公司內部前三號核心人物。許多外界人士並不知情，而她也從不對媒體發表任何聲明。
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