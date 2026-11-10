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作家廖玉蕙、財信傳媒董事長謝金河日前相繼指控台北市長蔣萬安，一個稱用垃圾車廣播「市長選舉請支持蔣萬安」等音檔、一個稱藍委王鴻薇在掃街經過洋流水餃店又一村時要大家「大聲一點」，結果昨相繼道歉。台北市長蔣萬安今（10）日直言，不同的身分角色都有不同的查證義務，身為要參選市長的候選人更應要負起責任。他無法理解不道歉的理由到底在哪？蔣萬安今出席淡水河水岸空間環境營造工程視察，被問到廖玉蕙、謝金河還有民視相繼道歉，他昨天有點名對手沈伯洋針對兒虐稱北市「六都居首」一直都不道歉。他說，不同的身分角色都有不同的查證義務。比起一般市民朋友，媒體更要仔細查證。那比起媒體，要參選市長的候選人，要用更高的標準來檢驗負起更大的責任。所以一般市民朋友被指出錯誤，都願意道歉而且刪除相關的發言內容，那他認為身為要參選市長的候選人更應該要負起責任。所以無法理解不道歉的理由到底在哪裡？媒體追問廖玉蕙撤回烏龍指控，這樣的爆料是不是能少就少？蔣萬安說接受她的道歉，也希望各界在評論前做好查證。他要再次強調，比起市民朋友當然媒體要有更高的查證義務。那比起媒體當然身為候選人要負更大的責任。