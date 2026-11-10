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民進黨台北市長候選人沈伯洋掀起的「洋流」效應持續延燒，近日傳出學界已有超過1500人自發連署籌組後援會力挺。不過，知名作家「漂浪島嶼」分析，學界站出來支持已成為綠營選舉常態，但若與2025年大罷免期間的規模相比，當時有超過3000名學者連署，如今挺沈伯洋的「足足少了一半」，這也讓「洋流」的學界動員力道及後續選情再度引發關注。漂浪島嶼表示，學界出面支持，已經成為民進黨選舉的常態，從歷屆重大選舉，甚至三接公投，學界、文化界都會適時現身支持，發揮代表公義的指引角色，讓選民看清迷障，作出正確選擇。2025年大罷免期間，學界同樣發起連署支持，呼籲罷免傅崐萁等賣台立委，當時連署人數有3000多人，但是結果不如預期，大罷免大失敗，選民並未受到學界感召。漂浪島嶼進一步指出，現今洋流再起，強調絕非大罷免2.0，學界再度自發連署，陣容也是全新面貌，再現一波社會良知，但是人數1500多人，就是比大罷免3000多人，足足少了一半。還有20多天投票，洋流持續擴散，應該會更擴大學界支持，讓論理不黨的學界清流，發揮思想啟蒙的角色。漂浪島嶼提到，國民黨過去中央執政，靠著龐大國家資源，籠絡不少學界精英，鞏固意識形態，遭到許多批判解構，他接著引述愛德華·薩依德（Edward Said）名著《知識分子論》，強力批判政府圈養學界的當代手段，已經不是粗暴的關押或審查，而是透過專業化、建制化與獎勵機制，優雅且自願地將學界，形塑成為國家機器的一部分。最後，漂浪島嶼也強調，學界或文化界，永遠扮演社會啟蒙的思考者角色，在未來凡事問AI，全面被數位取代之前，仍須發揮振聾發聵，成為混亂時代的砥柱中流；期待學界自發連署，在洋流重塑典範，別再像大罷免，師長教誨沒在聽。