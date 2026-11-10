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▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳與疑似中國女間諜黃樂（Alice Huang）曾一同在台北「三六食府」用餐。（圖／記者朱永強攝）

▲中國社群平台微博與X平台今日不斷流出黃仁勳過往與黃樂到浦江淮宴用餐的照片。（圖／翻攝自微博）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳坦承婚外情後，交往對象黃樂（Alice Huang）的商業手腕再度曝光。英國《金融時報》報導，黃樂去年初向中國投資人招商時，曾以「取得GPU完全沒問題」作為主要賣點，還宣稱阿里巴巴是專案客戶。外界質疑，她是否仗著與黃仁勳的關係，打通輝達晶片的取得管道？目前，她旗下的Megaspeed不僅仍在營運，甚至依舊是輝達官方認證的雲端合作夥伴。據《金融時報》引述兩名投資人說法，2025年初，擔任新加坡雲端算力公司Megaspeed負責人的黃樂，與商業夥伴康偉（Kang Wei）為東南亞一處價值數億美元的資料中心專案進行投資簡報。兩人以「取得GPU完全沒問題」作為主要招商說詞，並稱阿里巴巴是這項專案的客戶。不過報導指出，黃樂在這些投資簡報以及平日的商業往來中，都沒有透露自己與黃仁勳有任何親密關係。依照美國現行出口管制，中國企業在境外租用資料中心的運算能力是合法的，但不能擁有這些資料中心的資產，也就是大多由輝達先進GPU組成的設備。彭博社的追蹤報導，則揭露更多Megaspeed的晶片採購細節。據彭博社引述馬來西亞貿易紀錄，Megaspeed在2025年11月至少進口1萬7544顆輝達GB300處理器，這是當時市面上最先進、最搶手的AI晶片，價值約7.87億美元（約新台幣252億元）。彭博社統計，Megaspeed進口的輝達產品總額已超過46億美元（約新台幣1472億元），規模是它2023年現金餘額的1000倍以上。更令人關注的是，Megaspeed進口的晶片數量，比輝達查核人員在其資料中心實際找到的還多出約5萬顆。輝達曾在2025年12月承諾，會再次到現場查核，但至今未說明是否已經完成。彭博社也報導，Megaspeed在東南亞的設施中，將輝達晶片出租給阿里巴巴使用。答案是肯定的。據《金融時報》報導，Megaspeed目前仍是輝達官方認證的雲端合作夥伴（Nvidia Cloud Partner），這個標誌在資料中心業界相當搶手。彭博社指出，Megaspeed在2023年從中國遊戲公司第七大道分拆成立，同年11月被一家新加坡空殼公司收購，短短幾週後就獲得輝達授予雲端合作夥伴資格。目前Megaspeed正因涉嫌走私晶片，在多個司法管轄區接受調查，美國商務部也已將調查結果移交司法部。不過，Megaspeed強烈否認有任何不法行為，表示美國、馬來西亞當局與輝達都已審查過相關事項，沒有發現違規，並強調公司遵守出口管制規定。據報導，Megaspeed還批評彭博社報導誤導，正考慮對彭博社採取法律行動。輝達則表示，先前的內部查核沒有發現晶片轉運的證據，並確認Megaspeed沒有中國股東。至於黃樂本人，目前已經下落不明。據《金融時報》報導，黃樂的電話已經無法聯繫，微信與電子郵件帳號似乎也都已刪除。彭博社報導，新加坡警方去年曾約談黃樂，並禁止她出境。黃樂與康偉同時也是上海和熙投資的合夥人，據百度百科資料，這家公司成立於2010年，曾多次因違規遭監管機關罰款，旗下許多基金產品已經清算，今年1月更遭凍結股權。外界最關心的是：黃樂是否利用與黃仁勳的親密關係，取得輝達晶片再轉手給中國？從目前公開的資訊來看，Megaspeed確實大量採購輝達晶片，也確實有晶片數量對不上的疑點，黃樂更曾在招商時強調取得GPU沒問題。但截至目前，並沒有公開證據顯示黃仁勳曾為Megaspeed開後門，或黃樂曾利用兩人關係取得晶片。這正是輝達董事會、美國國會與司法部接下來要釐清的核心問題。輝達董事會已表示，沒有理由相信國家安全或公司機密遭到洩漏。中國外交部則在9日駁斥間諜指控是「捕風捉影、汙蔑抹黑」。黃仁勳預計11月18日受邀出席美國國會閉門簡報，屆時是否會說明Megaspeed的相關問題，外界高度關注。