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民進黨台北市長沈伯洋今（10）上午原定要赴台北花市掃街，卻因身體狀況喊卡。對此，民進黨發言人林楚茵轉述，沈伯洋昨天表示，星期六車掃結束後，感覺喉嚨怪怪癢癢的，選戰剩下倒數兩個星期，希望沈伯洋今天稍作休息後，能重新健康地拜票。民進黨上午召開「質疑張嘉哲四年政見未落實、施政能力不足：如何帶領南投市走向未來？」記者會，包括林楚茵、南投市長候選人沈夙崢與會。對於外界關注沈伯洋身體狀況，林楚茵會後受訪時表示，他昨天與沈伯洋一起在國防外交委員會，針對僑委會業務報告及下一個年度的預算進行質詢，在過程當中，他就發現沈的喉嚨好像不是那麼舒服，尤其聲音感覺比較沙啞。林楚茵說，沈伯洋昨也說，星期六車掃結束後，感覺喉嚨怪怪癢癢的，最近這兩天變天，氣溫驟降，加上三個多小時的車掃吹風，一定會讓身體感受到風寒；他提到，沈伯洋昨天只是覺得喉嚨不舒服，但天氣變化、感冒來了，可能前一天還覺得只是小小不舒服，但今天早上很有可能就沒有聲音了。林楚茵說，作為沈伯洋的夥伴、同事，沈需要的是多休息，選戰剩下倒數兩個禮拜，希望沈伯洋今天稍作休息後，能重新健康地來拜票，他知道大家都非常關心沈伯洋，他也送了很多喉糖、雞精，早上休息之後，很快就會健康出現在大家面前。