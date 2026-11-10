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▲高雄市區濱海聯外道路（新台17線）開闢工程」，全線自橋頭典昌路至左營南門圓環，卻因軍方土地撥用、戰備設施遷建及經費問題，歷經多年才逐步突破瓶頸。（圖／立委李柏毅提供）

高雄市濱海聯外道路（新台17線）部分通車，預計2028年全線通車！立法委員李柏毅率隊考察新台17線全線工程。李柏毅表示，從市議員到立法委員，自己始終持續爭取這條左楠鄉親期待多年的交通動脈，市長陳其邁也感謝劉世芳與李柏毅接棒攜手中央，「讓原本被認為不可能的任務，終於化為可能！」。立法院內政委員會邀請內政部劉世芳部長、內政部國土管理署署長蔡長展署、國防部官員及高雄市長政府陳其邁等與市府機關，實地了解道路通車準備、海軍基地路段替代道路及後續工程進度。李柏毅指出，軍方需要移動兩個哨站及重建戰備跑道，所以新台17線開闢幾乎是項不可能任務，歷經前總統蔡英文、總統賴清德兩任總統、前市長陳菊及市長陳其邁兩任市長任期的努力，才將不可能化為可能。李柏毅指出，目前局部通車後，援中港、高雄大學及右昌地區民眾都覺得節省很多時間，滿意度很高。「一條道路走了20年，靠的是一棒接一棒的努力。從陳菊啟動建設、立委劉世芳協調中央，到陳其邁帶領市府施工，他從市議會到立法院也始終沒有放下。階段性通車不是終點，未來會持續督促海軍基地路段完工，讓左楠鄉親真正享有安全、便利的交通環境。」中海路通軍校路部分預計明年底通車，2028年底新台17線全線通車。李柏毅回顧，他接棒進入立法院後，2024年面對海軍基地代拆代建公建計畫經費由原估14億元增加至約28億元，於9月邀集公共工程委員會、國發會、國防部及市府現地協調，確認新增戰備跑道、哨所等設施與道路工程的關聯，推動公建計畫修正及經費審議，排除南段施工障礙。今年10月也再次邀集中央地方會勘，追蹤海軍中正哨遷移及替代道路進度。現階段新台17線雖可透過替代道路逐步串聯，但海軍基地永久道路仍須持續推動。此次內政委員會考察，將要求相關單位確保通車安全、完成道路銜接，並依期程推進後續工程。陳其邁現場感謝劉世芳與李柏毅大力爭取支持，由中央補助26億元與左營基地代拆代建公建計畫經費，也感謝國防部的促成，尤其崗哨搬遷涉及海軍精神堡壘。「讓原本被認為不可能的任務，終於化為可能！」目前部分路段已通車，讓橋頭、梓官的鄉親開車到左營，可以縮短15至20分鐘時間，對於海線交通非常重要，也紓解台積電廠區周遭翠華路的交通問題。但因中間還有漢聲電台拆遷等工程，部分路段改走替代道路，預計兩年後可直線全線通車。劉世芳表示，新台17線歷經10任國防部長才協調成功，道路施工總經費38億元，另有國防部代拆代建工程經費33億元，所以總工程費逾70億元，感謝國防部願意調整精神紀念碑，這條路對於南部半導體S廊帶產業鏈是一項重要工程。新台17線全長約7.3公里，北起橋頭典昌路、南至左營南門圓環，工程自2006年陳菊市府與國防部展開協商、2008年提報中央，卻因軍方土地撥用、戰備設施遷建及經費問題，歷經多年才逐步突破瓶頸。