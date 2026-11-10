近日一名台灣女網友在Threads發文求助，透露爸爸跟團到瑞士少女峰旅遊，拍完照後竟把iPhone遺留在山上，等到發現時旅行團早已離開，只能透過手機定位追蹤，發現最後位置停留在溫根（Wengen）附近。萬一在國外弄丟iPhone，該如何找回？《NOWNEWS今日新聞》整理Apple官方提供的手機遺失處理步驟。
手機丟在少女峰發Threads求救 網友跨國協尋
有民眾在Threads發文，表示家人跟團前往瑞士少女峰旅遊，拍完照後不慎將手機遺留在山上，由於無法立即折返尋找，女兒只好利用iPhone內建的「尋找」功能確認位置，發現手機最後定位在瑞士溫根附近。原PO坦言「雖然機會不大但還是想試試」，跨國尋機被認為是「魔王級關卡」、「史上最難的鄉民任務」。
這場高難度的跨國尋機任務真的有了好結果，原PO最新留言特別感謝網友，願意在瑞士旅程中抽出時間協助尋找手機。得知任務順利完成，其他網友也紛紛留言祝賀，有人驚呼「真的達成SSR等級的支援前線」，有人直呼「好猛….少女峰等級的任務completed Respect」。
iPhone在國外不見怎麼辦？蘋果官方教5招找回
除了向當地單位求助，Apple官方也提供遺失iPhone的處理建議。即使人在國外，身邊沒有其他Apple裝置，仍可以借用朋友的手機或電腦，登入iCloud尋找裝置網站，查看遺失手機的位置，必要時播放聲音協助尋找，部分支援機型即使關機，仍可能透過「尋找」網絡，在關機後最長24小時內回報位置。
如果無法立即找回手機，Apple建議依照以下5個步驟處理：
1.查看手機位置：透過其他Apple裝置的「尋找」App，或登入iCloud尋找裝置網站選擇遺失的iPhone，確認地圖上的位置。即使遺失的是唯一的受信任裝置，也能透過iCloud尋找裝置網站登入，不需要另外取得雙重認證驗證碼。
2.啟用遺失模式：選擇「標示為遺失」，手機會受到密碼鎖定保護，並暫停Apple Pay付款卡及票卡，如果確定只是遺失，可以在鎖定畫面留下聯絡電話，方便拾獲者聯繫。
3.聯絡警方及電信業者：如果懷疑手機遭竊，應向當地警方報案，切勿自行前往陌生地點追查，同時聯絡電信業者，評估是否需要暫停門號服務，降低遭盜用的風險。
4.必要時遠端清除資料：如果確認無法尋回手機，可以透過「尋找」遠端清除個人資料，但清除後無法還原裝置上的資料，因此應先嘗試其他尋找方式。
5.不要將手機從帳號移除：即使手機已經遠端清除，也不要隨意從「尋找」列表移除，否則可能解除「啟用鎖定」，讓他人更容易解鎖或轉賣手機。
iPhone開啟「尋找」最保險
Apple提醒，如果iPhone遺失前沒有開啟「尋找」，就無法透過官方定位服務尋找，也不能遠端啟用遺失模式。因此，出國前最好先進入「設定」中的Apple帳號，點選「尋找」、「尋找我的iPhone」，確認已開啟「尋找我的iPhone」、「尋找」網絡及「傳送最後記錄的位置」。
另外，Apple不會主動通知用戶遺失的iPhone已經尋回。如果收到聲稱手機已找回、要求提供Apple帳號密碼、手機解鎖密碼或驗證碼的訊息，務必提高警覺，避免手機不見後又遭遇詐騙。
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有民眾在Threads發文，表示家人跟團前往瑞士少女峰旅遊，拍完照後不慎將手機遺留在山上，由於無法立即折返尋找，女兒只好利用iPhone內建的「尋找」功能確認位置，發現手機最後定位在瑞士溫根附近。原PO坦言「雖然機會不大但還是想試試」，跨國尋機被認為是「魔王級關卡」、「史上最難的鄉民任務」。
這場高難度的跨國尋機任務真的有了好結果，原PO最新留言特別感謝網友，願意在瑞士旅程中抽出時間協助尋找手機。得知任務順利完成，其他網友也紛紛留言祝賀，有人驚呼「真的達成SSR等級的支援前線」，有人直呼「好猛….少女峰等級的任務completed Respect」。
除了向當地單位求助，Apple官方也提供遺失iPhone的處理建議。即使人在國外，身邊沒有其他Apple裝置，仍可以借用朋友的手機或電腦，登入iCloud尋找裝置網站，查看遺失手機的位置，必要時播放聲音協助尋找，部分支援機型即使關機，仍可能透過「尋找」網絡，在關機後最長24小時內回報位置。
如果無法立即找回手機，Apple建議依照以下5個步驟處理：
1.查看手機位置：透過其他Apple裝置的「尋找」App，或登入iCloud尋找裝置網站選擇遺失的iPhone，確認地圖上的位置。即使遺失的是唯一的受信任裝置，也能透過iCloud尋找裝置網站登入，不需要另外取得雙重認證驗證碼。
2.啟用遺失模式：選擇「標示為遺失」，手機會受到密碼鎖定保護，並暫停Apple Pay付款卡及票卡，如果確定只是遺失，可以在鎖定畫面留下聯絡電話，方便拾獲者聯繫。
3.聯絡警方及電信業者：如果懷疑手機遭竊，應向當地警方報案，切勿自行前往陌生地點追查，同時聯絡電信業者，評估是否需要暫停門號服務，降低遭盜用的風險。
4.必要時遠端清除資料：如果確認無法尋回手機，可以透過「尋找」遠端清除個人資料，但清除後無法還原裝置上的資料，因此應先嘗試其他尋找方式。
5.不要將手機從帳號移除：即使手機已經遠端清除，也不要隨意從「尋找」列表移除，否則可能解除「啟用鎖定」，讓他人更容易解鎖或轉賣手機。
iPhone開啟「尋找」最保險
Apple提醒，如果iPhone遺失前沒有開啟「尋找」，就無法透過官方定位服務尋找，也不能遠端啟用遺失模式。因此，出國前最好先進入「設定」中的Apple帳號，點選「尋找」、「尋找我的iPhone」，確認已開啟「尋找我的iPhone」、「尋找」網絡及「傳送最後記錄的位置」。
另外，Apple不會主動通知用戶遺失的iPhone已經尋回。如果收到聲稱手機已找回、要求提供Apple帳號密碼、手機解鎖密碼或驗證碼的訊息，務必提高警覺，避免手機不見後又遭遇詐騙。