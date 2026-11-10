很開心能夠繼續和樂天的隊友們並肩奮戰。無論是球團、隊友還是 10 號隊友，都給予我很多照顧與支持，讓我感受到這裡就像一家人一樣。

我是廣告 請繼續往下閱讀

艾菩樂整季貢獻超過150局 下半季豪取5勝

樂天桃猿續約艾菩樂 球團解釋原因

樂天桃猿隊今日宣布，已與洋投艾菩樂達成續約共識。繼威能帝之後，艾菩樂成為球隊明年第二位確定續留的洋將，持續為桃猿軍團效力，他今年整季累積23場先發，貢獻多達150.2局，高居全聯盟第4，整季防禦率僅2.81，他本人也感性發聲，「艾菩樂本季轉戰樂天桃猿，例行賽共出賽 23 場，皆擔任先發投手，累積 150.2 局的投球，拿下 6 勝 9 敗。隨著賽季進行逐漸調整至最佳狀態，下半季表現更為出色，全年 6 勝中有5 勝集中於下半季，防禦率 2.81，展現穩定的先發戰力。回顧艾菩樂的中職生涯，四個球季累積出賽 77 場，其中 74 場擔任先發，合計拿下 25 勝、26 敗，投球局數 472.1 局，生涯防禦率 2.90。對於能夠續留桃猿，艾菩樂表示：「很開心能夠繼續和樂天的隊友們並肩奮戰。在桃猿隊，無論是球團、隊友還是 10 號隊友，都給予我很多照顧與支持，讓我感受到這裡就像一家人一樣。」樂天桃猿球團表示：「艾菩樂本季的表現大家有目共睹，是球隊先發輪值中相當重要的戰力，很開心能順利與他達成續約共識。期待明年艾菩樂持續為桃猿軍團貢獻，與團隊一同努力，帶領球隊重返總冠軍榮耀。」