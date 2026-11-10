當時陣容有不少亮點，包含還未加入中職、仍鎮守游擊的陳傑憲，當家中外野手則是後來成功轉型為影星的曹佑寧，該屆他還奪下賽會最佳外野手獎。

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中華隊12年前完封日本 奪下首屆21U冠軍

陳傑憲還守游擊 當家外野手是曹佑寧

結果他整屆賽會打出19支安打、成為賽會安打王，還在打擊率與盜壘排名第2，獲選為最佳明星球員外野手獎，但他最後沒選擇棒球路，而是轉戰演藝圈闖出一片天。

為爭取更多隊伍參與 隔年正式改制為U23

屆次／年份 賽事名稱 舉辦地 中華隊最終名次 第一屆 (2014) U21 世界盃 台灣 🥇 冠軍 第一屆 (2016) U23 世界盃 墨西哥 7 第二屆 (2018) U23 世界盃 哥倫比亞 5 第三屆 (2021) U23 世界盃 墨西哥 6 第四屆 (2022) U23 世界盃 台灣 🥉 季軍 (改制後最佳) 第五屆 (2024) U23 世界盃 中國紹興 8

2026年U23棒球世界盃迎來第六屆，中華隊目前2勝2敗、有望爭奪晉級機會，攤開U23歷史，中華隊曾在「改制前」奪下隊史唯一一座冠軍，就是2014年首屆在台中洲際棒球場舉行的21U世界盃，中華隊冠軍賽9：0完封日本奪冠。2014年首屆U21世界盃於台中舉辦，總教練為郭李建夫，中華隊該屆累積戰績7勝1敗挺進冠軍賽，並於最終一戰復仇日本，上演9：0完封勝，把冠軍留在台灣。回顧該年參賽成員有不少亮點，包含最終MVP為現今統一獅土投郭俊麟，隊友則有胡智為、黃暐傑2位後來站上大聯盟的台灣好手，防禦率王則是旅日名將宋家豪，此外下勾王牌黃子鵬，當時被安排對上紐西蘭主投6局無失分，複賽對戰澳洲先發主投7局僅失1分，表現都相當出色。打者方面更是眾星雲集，陳傑憲當時還是台電業餘球員，加入U21扛下游擊重任，繳出打擊率超過3成成績單，直到2年後、2016年才前進中華職棒，譜寫個人傳奇生涯，另外王柏融、蘇智傑、張閔勛、張進德與李宗賢等人，後續也都成為中職主力。另外一個亮點則是影星曹佑寧。該屆他以文化大學主力身分加入，因為同年主演電影《KANO》上映，原本還受到不少質疑，值得注意的是，首屆U21打完之後，為了爭取更多隊伍參與，世界棒壘球聯盟於2015年11月決定將21U改為U23，參賽選手年齡也放寬至全隊23歲或以下，2年後首屆U23世界盃棒球賽在墨西哥舉辦，中華隊拿下第7名。至於改制為U23後中華隊歷屆成績，2022年在台灣舉辦的第4屆比賽，中華隊拿下季軍，為除改制前奪冠之外，中華隊歷屆最好成績。中華隊U23歷屆名次總覽