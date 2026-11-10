我是廣告 請繼續往下閱讀

台股近期劇烈震盪，投資人透過ETF參與市場的熱度卻持續升高！根據集保結算所11月6日最新統計，台股ETF受益人次達2025萬，單周增加49.2萬人次，連續4周創新高，首度突破2000萬大關，今年以來累計增加807萬人次；其中共有28檔台股ETF受益人次同步創高，以市值型、高股息及槓桿型ETF人氣相對旺。根據集保戶股權分散11月6日最新統計，台股ETF受益人次達2025萬，較前一周增加49.2萬人次，今年以來增加807萬人次，並連續4周刷新紀錄。值得注意的是，台股上周大幅修正，單周下跌5510點、跌幅達12.19%，創史上最大單周跌點紀錄，但ETF受益人次仍持續增加，顯示市場波動期間，ETF持有帳戶數並未同步減少。進一步觀察個別ETF，根據證交所ETF e添富最新資料，截至11月6日，元大台灣50（0050）受益人次達387萬4009，居台股ETF之冠；元大高股息（0056）以177萬6593人次排名第二，國泰永續高股息（00878）則有174萬8220人次，排名第三。群益台灣精選高息（00919）受益人次也達150萬9182，凱基台灣TOP50（009816）則突破100萬人次，顯示市值型與高股息ETF仍是市場關注焦點。此次統計共有28檔台股ETF受益人次同步創高，除了市值型及高股息ETF，槓桿型與主動式ETF也受到投資人關注。市場觀察指出，台股經歷大幅修正後，投資人對於後續行情看法不一，部分投資人可能透過市值型ETF參與大型權值股，也有投資人選擇高股息ETF，或以槓桿型ETF追求更高的市場報酬。