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外媒爆9月曾要求更名 傳以經貿合作作交換

陳明祺：媒體報導不一定都是真的

外交部再重申：名稱經雙方審慎協商

立陶宛媒體近日披露，立陶宛外交部曾於9月向我方提出非正式文件，要求「駐立陶宛台灣代表處」更名，甚至傳出希望在中國十一國慶前完成，引發外界關注。外交部政務次長陳明祺今（10）日上午表示，目前台灣沒有任何更名計畫，並強調代表處名稱是台立雙方基於深化關係所做的共同決定；外交部發言人蕭光偉也指出，立陶宛總統與總理都曾公開表示，改善對中關係不必與台灣代表處名稱掛鉤。「駐立陶宛台灣代表處」於2021年11月18日在首都維爾紐斯成立，是台灣在歐洲首個以「台灣」為名的代表處，當時中國也隨即將與立陶宛的外交關係降為代辦級以示抗議。直至近年立陶宛尋求改善對中關係，我代表處名稱被要求改名的傳聞屢次浮現。立陶宛媒體Delfi近日報導，立陶宛外交官員9月24日曾與台灣駐處代表會面，並提出一份非正式文件，要求代表處在10月1日前更名。報導並稱，立方認為現有名稱影響與中國的經貿往來，並提出由副部長級代表團訪台、簽署投資合作協議，以及展開避免雙重課稅談判等條件，作為更名交換。不過，相關內容目前並未獲台灣外交部證實。針對傳聞，陳明祺今上午受訪時表示，外交部不評論外界傳聞，尤其若根據未經證實的消息進一步推論，甚至把推論當成事實，反而可能傷害台立雙方互動與關係。他指出，台灣與立陶宛的雙邊關係建立在互惠互利及共享價值基礎上，當初代表處名稱也是雙方基於深化關係所共同做出的決定，目前台灣沒有更動名稱的計畫。面對媒體追問立陶宛當地媒體已大篇幅報導，陳明祺則直言，「媒體報導的不一定都是真的」。外交部例行記者會上，蕭光偉也重申，對於立陶宛媒體所稱要求我方更名的文件及相關臆測，「不予評論」。他強調，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）過去曾公開表示，代表處名稱應由台灣決定，今年10月27日也再次表示，立陶宛推動與中國關係正常化，不應與台灣代表處名稱直接掛鉤。外交部最後強調，自雙方互設代表處以來，台灣持續與立陶宛歷任政府在相互尊重、公開透明及互利互惠的原則下，推動經貿投資、產業科技、教育文化及人道援助等合作，未來也將在誠信、尊重、互助及互惠的基礎上，持續深化雙邊關係。