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南投市長候選人沈夙崢今（10）日與民進黨發言人林楚茵召開記者會，質疑南投市長張嘉哲四年來的施政能力，以及市公所可能涉及公器私用的疑慮。沈夙崢批評，張嘉哲四年前提出六大政見，除了縣政府給南投市的建設有進度外，南投市公所的政見幾乎全數跳票，許多承諾至今仍不見具體進展。民進黨上午召開「質疑張嘉哲四年政見未落實、施政能力不足：如何帶領南投市走向未來？」記者會，包括林楚茵、沈夙崢與會。沈夙崢指出，南投市公所跟中央爭取經費規劃施作人行道後，完全顯現張嘉哲四年來對市政的態度—狀況外、不對話、只甩鍋，難怪身為南投縣唯一縣轄市的南投市，發展持續停滯、人口持續外流，而本該是民眾學童安全的基礎建設，市公所不僅未與當地民眾充分溝通，甚至沒有真正了解實際空間及整體區域的道路網絡，實際施工後，反而傳出多起事故，影響市民進出安全，令人懷疑市長是否確實掌握工程規劃內容。沈夙崢表示，張嘉哲當過四年議員、四年市長，竟連地方實際狀況都不了解，在提案時將漳和里視為鄉村區域？他質疑，難道送出計畫前，都沒有檢查內容嗎？現任市長難道不知道，文化路、文林路兩側社區眾多，也是南投市的重要道路及重點發展區域，並不是所謂的鄉村嗎？難怪現在還在想「打基礎」，沒有管理決策能力，如何帶領南投市走向未來？林楚茵表示，南投市的建設需要市公所、縣政府與中央共同合作，補助計畫由地方政府提出，工程設計、施工及後續管理，也有明確的權責分工，不應該南投市一遇到問題，就將責任踢來踢去，最後吃虧的還是南投市民；他呼籲，張嘉哲身為南投市長，有責任把資源接住、把建設做好，讓南投市民真正受惠。林楚茵質疑，南投市長張嘉哲執政將近四年，爭取連任卻還在強調「打基礎」，張嘉哲當了四年市長，南投市的基礎到底打得如何？南投市民還要等幾年？究竟有多少政見已經落實？還有哪些承諾沒有兌現？南投市長一任就是四年，張嘉哲不能四年前開支票，四年後還在喊打基礎。此外，沈夙崢批評，張嘉哲四年前提出六大政見，除了縣政府給南投市的建設有進度外，南投市公所的政見幾乎全數跳票，包括南崗工業區智慧物流園區、貓羅溪水岸休閒設施、兩座親子共融公園、增設公共托育中心、建立保母托育媒合平台，以及爭取捷運橘線延伸南投、改建舊議會為百貨商場、設置動物保護關懷園區等，許多承諾至今仍不見具體進展。沈夙崢更進一步質疑，市公所的經費運用是否合理合法？這四年來，南投市公所的官方宣傳及海報中，多次出現張嘉哲夫人列為主辦單位，公家的南投市公所反而列為協辦單位，活動費用究竟是黃女士個人出資，還是由公帑支應？張嘉哲的夫人是否干涉市政、參與市公所會議，甚至插手計畫標案？他強調，未來的南投市，需要一個更便捷、更智慧、更公開，也沒有公器私用疑慮的市公所。