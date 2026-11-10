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▲威廉斯（Ziaire Williams）本場他出賽10投5中，三分球5投2中，攻下12分、2籃板、2助攻與2次抄截，持續展現進攻端的活躍度。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人隊今（10）日在客場以124：114擊敗亞特蘭大老鷹隊，豪取近期6連勝，開季戰績推進至10勝2敗，持續穩居西區龍頭。儘管球隊此役面臨里夫斯（Austin Reaves）缺陣、格萊姆斯（Quentin Grimes）受到手指傷勢困擾無法上陣的情況，但湖人仍靠著輪替深度守住勝利。除了唐西奇（Luka Doncic）繳出32分、10助攻的全能表現外，板凳球員也挺身而出，其中兩名以底薪合約加盟的側翼塞布爾（Matisse Thybulle）與威廉斯（Ziaire Williams），更展現超出身價的貢獻，成為湖人本季不可忽視的隱藏戰力。本場比賽塞布爾出賽23分鐘，三分球5投2中，攻下6分並送出3次抄截。儘管得分並不突出，但他的價值從來不只體現在進攻數據上。憑藉出色的防守預判、橫移速度與積極的持球壓迫能力，塞布爾能夠有效干擾對手外圍進攻，甚至透過抄截製造轉換快攻機會，為湖人提供相當重要的防守能量。更重要的是，塞布爾具備先發與替補兩種角色的適應能力，能依照教練團需求調整定位。當球隊需要加強外圍防守時，他可以負責盯防對手主要持球者；若需要增加板凳深度，也能在第二陣容提供穩定的防守貢獻。即使不是每場都能繳出亮眼得分，他還是能透過防守影響比賽，這也是湖人願意給予他上場時間的重要原因。另一名逐漸打出身價的球員，則是威廉斯。本場他出賽10投5中，三分球5投2中，攻下12分、2籃板、2助攻與2次抄截，持續展現進攻端的活躍度。相較於塞布爾以防守見長，威廉斯的進攻手段更加多元，除了具備外線投射能力，也能在進攻時間所剩不多、隊友無法創造出手空間時，透過高難度的投射得分。這項能力讓他不只是單純的定點射手，也能在進攻陷入停滯時提供額外解方。雖然威廉斯在防守穩定度與經驗上仍有進步空間，但他的身材條件、運動能力與防守侵略性，讓他具備成為優質3D側翼的潛力。當他與塞布爾同時在場時，一人負責提升防守壓迫力，另一人則提供更多自主進攻選項，讓湖人在側翼輪替上有了更豐富的搭配。值得注意的是，塞布爾與威廉斯兩人都是以底薪合約加入湖人，兩人薪資合計僅600多萬美元，卻能分別在防守與進攻端提供實質貢獻。對於一支以唐西奇為核心、需要持續提升陣容深度的球隊而言，這樣的低成本高效益補強格外重要。回顧湖人本場比賽，除了唐西奇攻下32分、10助攻、8籃板，克斯勒（Walker Kessler）也繳出21分、10籃板的雙十成績，板凳端更合計挹注49分，其中馬穆凱拉什維利（Sandro Mamukelashvili）拿下23分、塞克斯頓（Collin Sexton）貢獻18分，成為球隊克服傷兵問題的重要功臣。從目前戰績來看，湖人開季12戰中拿下10勝，已經展現強大的競爭力。不過，漫長例行賽考驗的不只是球星的個人能力，更在於板凳深度與角色球員能否持續提供穩定輸出。塞布爾與威廉斯若能維持目前的攻守效率，不僅能減輕唐西奇與里夫斯的負擔，也能讓湖人在面對西區強權時擁有更多調度空間。