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小蝦米打動市民！盧秀燕曬8年空品成績單：不良日降至9天

▲盧秀燕強調，這8年市府投入龐大心力，確已還給市民藍天。（圖／台中市政府提供，2026.11.10）

國民黨台中市長候選人江啟臣日前在首場大型造勢活動中，推出象徵「台中啟程」的捷運藍線造型車廂進場，引來網友酸諷「8年前送空氣瓶，8年後改推紙紮車廂」。台中市長盧秀燕今（10）日在市政會議中強勢回應，強調「市長換人、空氣換新」是她8年前的關鍵承諾，正因打動市民的心，自己這隻「小蝦米」才能勝選，這8年市府投入龐大心力，確已兌現政見、還給市民藍天。江啟臣6日在沙鹿盛大舉行「海線串聯！團結向前！」萬人造勢晚會，現場特別打造市府票選造型的捷運藍線車廂跟著大進場，原意展現建設願景，卻在網路引發兩極熱議。有網友砲轟盧秀燕執政下，捷運蓋了8年還是0公分，有生之年看不到捷運通車，「如今推出紙紮捷運，等大家百年就能暢遊地府」；更有網友毒舌嘲諷「谷關空氣瓶加紙紮車，整套直接超渡台中人，果然是市政延續」。盧秀燕今早主持市政會議，會中由環保局長吳盛忠以「藍天再現‧台中用行動翻轉空品」為題進行專題簡報。盧秀燕有感而發指出，8年前競選時，台中最嚴峻的挑戰就是空污問題，每年一到8月空污季，髒空氣便籠罩全城，加上中火過度燃煤，民怨沸騰；當年她將「市長換人、空氣換新」列為首要政見，「我從小蝦米能當選市長，其中很重要的原因，是這個政見打動了市民的心」。盧秀燕表示，市府這8年投注大量預算與資源，全力兌現改善空污的承諾、守護市民健康。她並列舉具體數據證明成果，包括「空氣不良日」大幅改善，已從過去的一年60天降至9天；細懸浮微粒（PM2.5）平均值下降28%；台中火力發電廠的燃煤量更從每年1,597萬公噸降至1,050萬公噸，大減將近1/3。盧秀燕強調，高達1/3的減煤成效絕非憑空而來，而是市府團隊透過嚴密監督、有力溝通與堅定談判，多管齊下才達成的硬仗。她更話鋒一轉直言「不好意思點名」，暗指「部分外縣市」原本已除役、退役的燃煤機組重啟運轉，甚至持續加煤；反觀台中市府與市民展現強烈意志，成功推動「以氣代煤」，在確保整體發電量提升的同時大幅降低污染，「這證明我們走在正確的道路上」。盧秀燕最後感性表示，時序已入11月中旬，市民只要抬頭看看台中的天空，就能見到清晰可見的具體轉變。她坦言，偶爾在網路上看到市民給予肯定、留言「盧媽媽這件事做得還不錯」，心中便感到十分欣慰，這份反饋也代表市府團隊8年來傾注心力的第一要務，確實獲得市民的見證與認可。