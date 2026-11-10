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黃仁勳是否續留輝達 專家看法分歧

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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日因與中國女間諜、新加坡Megaspeed高層主管黃樂（Alice Huang）的外遇風波，引發公關危機，甚至掀起輝達公司的治理與誠信問題，目前已啟動國安調查。黃仁勳是否可能從輝達離職，也成為話題，美國預測市場平台Kalshi、Polymarket沒放過此次機會，相繼開出離職賭盤，美國專家們也給出分析。根據美國財經媒體Benzinga報導，黃仁勳已承認與一名中國間諜女性有婚外情，此消息引發外界對他能否繼續掌舵這家晶片巨頭的質疑。美國情報機構已確認該名女子為中國情報資產，她曾任輝達客戶「Megaspeed」的高層主管。此消息曝光之際，正值黃仁勳向華府積極遊說，希望放寬對中國銷售 AI 晶片的限制。輝達董事會週日宣布展開獨立調查，但同時表達對這位創辦人的支持，表示沒有理由相信公司機密或國家安全已受到損害。輝達發言人里佐（John Rizzo）向《Axios》表示：「黃仁勳仍致力於不間斷地繼續領導輝達，擔任執行長一職。」「未來基金」（Future Fund）合夥人暨創辦人之一布萊克（Gary Black）在一篇貼文中示警：「我懷疑黃仁勳是否還能繼續留任輝達執行長。」然而，要撤換他絕非容易的事。根據《紐約時報》報導，黃仁勳有超過 60 位向他直接彙報的直屬主管，牢牢掌控著各項重大決策，且目前沒有顯而易見的接班人選。部分輝達員工推測，他可能正在培養自己的子女未來接班。他的兒子黃勝斌（Spencer）與女兒黃敏珊（Madison）均在公司擔任要職，客戶與供應商都已開始積極與他們建立關係。耶魯大學管理學院領導力專家桑能菲爾德（Jeffrey Sonnenfeld）在接受科技媒體《TechCrunch》訪問時表示，黃仁勳保住職位的機率大約是一半一半（50-50）。他也強調，要替換一位在輝達營運中如此核心的創辦人難度極高。但長期追蹤黃仁勳長達 26 年的科技記者高燦鳴（Tim Culpan）則持不同看法。高燦鳴向《德國之聲》（DW News）表示，「如果他因為這件事被踢出局，我會非常意外。」在去中心化預測市場平台 Polymarket 上，認為黃仁勳在 12 月 31 日前宣布辭職或遭解職的機率僅為 14%，顯示市場壓倒性看好他能度過今年。而在預測市場 Kalshi 上，黃仁勳在 2027 年 7 月前離職的機率為 25%，2028 年前上升至 30%，2029 年前則來到 45%。不過，兩個平台的規則略有不同，Polymarket 僅要求出現離職聲明即可結算，而 Kalshi 則要求黃仁勳確實卸任；此外，Kalshi 的長期條件也包含了退休或與此醜聞無關的其他離職因素。