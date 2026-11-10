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遭暗示退出國民黨 趙少康：真的很簡單

怒轟黨中央放狗咬人 質疑已開始找敗選戰犯

張雅屏引佛偈談選戰 趙少康反酸：意境高就去出家

前中廣董事長趙少康替民眾黨新竹縣竹北市長候選人邱臣遠站台，引發國民黨內爭議，考紀會主委張雅屏日前在臉書發文，暗指趙少康應該「知所進退」，更引用六祖惠能「何處惹塵埃？」質疑趙將竹北選戰鬧成全國對立。對此，趙少康今（10）日強勢回嗆，「黨中央真的不要到處放狗咬人！」更諷刺張雅屏意境這麼高，還搞什麼黨務，「出家算了！」針對張雅屏的言論，趙少康今在節目中表示，要他退出國民黨其實是件很小的事，過去他維持無黨籍身分多年，直到前幾年韓國瑜找他參選國民黨主席，才恢復黨籍。如果黨中央真的希望他退黨，對他而言並不困難，但問題是，現在做這件事對選情真的有幫助嗎？對蔣萬安、李四川、柯志恩及徐欣瑩的選情有利嗎？如果黨中央認為這樣做是對的，他就會退出。趙少康質疑，現在選舉最重要的不就是「藍白合」嗎？國民黨應該設法爭取民眾黨支持者，讓過去的恩怨一筆勾銷。他直言，蔣萬安目前在台北選情告急，黨中央難道沒有看見情勢？「蔣萬安這麼辛苦、這麼努力，黨中央又做了什麼？」如今還講風涼話，更反問竹北選戰演變成現在的局面，究竟是誰造成的？難道是蔣萬安或他自己造成的嗎？趙少康表示，距離選舉只剩最後19天，所有人都在積極努力，黨中央卻不斷製造爭議，讓他忍不住痛批，「黨中央真的不要到處放狗咬人！」並要求黨中央約束張雅屏，不要再繼續發言，強調自己根本不想回應對方。趙少康進一步指出，黨中央不只有張雅屏一人，還有許多能夠控制或影響的名嘴、網紅，這些人每天究竟在說什麼，黨中央應該心知肚明。他也因此質疑，黨中央恐怕早已開始為選後可能的敗選尋找戰犯，甚至提前部署。趙少康更反問，放眼六都，國民黨提名的候選人當中，究竟有誰真正「主動」邀請黨中央站台助講？照理說，黨中央應該是候選人最重要的後盾，大家都應該歡迎黨中央前來輔選，但現實情況卻不是如此，黨中央難道不該思考原因？趙少康也聲稱，如今民調中願意表態支持藍營的人越來越少，除了部分民眾擔心遭民進黨「查水表」之外，還有其他不願明說的原因，這些問題大家心知肚明，只是不願意點破。對於張雅屏引用神秀禪師「身是菩提樹，心如明鏡台」及六祖惠能「本來無一物，何處惹塵埃」等偈詩評論竹北選戰，趙少康也忍不住開酸，表示自己實在不懂這些佛偈與選舉有何關聯，「他的意境可能也很高，我的意境不如他」，但選舉本來就是「塵埃中的塵埃」，如果張雅屏的意境真的如此高深，何必還要從事黨務工作，「出家算了！」趙少康最後質疑，張雅屏講了這麼多，究竟對藍白合作有什麼幫助？能替蔣萬安在台北爭取更多「小草」及民眾黨支持者嗎？又能替李四川在新北爭取多少選票？他直言，實在無法理解張雅屏這番言論的目的，更反問黨中央，難道靠這樣的方式，就能幫助候選人贏得選舉？