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SSR任務「少女峰奇機」爆紅！爸瑞士爬山丟手機跪求找回

我爸爸今天在少女峰拍完照後，就把手機放在山上了，發現時候已經跟團離開了，手機最後定位在 Wengen（溫根）附近，如果有人最近要去少女峰的話，又剛好有找到這台手機的話，看可不可順便把它帶回台灣

就有熱心民眾表示：「妳好！我11/7或8號天氣好的話會上少女峰！我私訊妳！」

台灣動森島民出動找回「少女峰奇機」！204萬人朝聖下巴掉下來

「真的非常感謝這位民眾願意在自己難得的旅程裡，撥出些時間幫我們找手機，完成連我們都要放棄的任務，真的超感動。」

▲真的有網友幫忙原PO爸爸在少女峰找到遺失的手機並且帶回台灣，讓其他脆友瘋狂朝聖。（圖/Threads）

Threads就是台灣人最大的動森之島！過往常常有民眾只要遺失物品或者撿到錢包等東西，只要上Threads發文，就能找到失主或者找回遺失物品，屢試不爽，讓不少人都稱台灣人把Threads玩出另一個境界。然而近日出現超級困難的SSR等級的任務，有網友爸爸在瑞士少女峰登山時，不慎將手機遺留在當地，上網發文希望有人最近要去少女峰的話可不可以幫忙找看看，沒想到該任務竟然破解成功，貼文吸引超過200萬人朝聖，直呼：「全世界只有台灣人這樣用Threads。」有一名網友4天前在社群平台「Threads」貼文指出：「雖然機會不大但還是想要試試看，，拜託私訊我，謝謝大家！」貼文曝光後，不少人對於該任務的難度感到震驚：「這是什麼SSR等級的超高難度......」、「各位台灣人，魔王關卡來了」、「這是我刷過有史以來最難的協尋任務，少女峰奇機」、「SSR等級任務已出現，請島民留意」、「這個任務還能破的話，請Threads頒發獎牌給台灣謝謝」、「您的任務已經上升到SSR等級，少女峰的奇機，請各位台灣島民注意。」由於該網友爸爸已經回台，加上手機也沒有訊號可以追蹤，地點更是遠在瑞士的少女峰，範圍如此廣大，多數人都認為這根本太有難度。不過「Threads」號稱台灣動森之島也不是叫假的，在發文的第一時間，沒想到過了幾天，該網友更新了最新近況，那位要上少女峰的台灣人真的找到爸爸遺失的手機，還逗趣的在貼文拍下手機照片說：「我先帶爸爸的手機出去玩囉！」最後也順利將手機帶回台灣。該網友也特別在留言區更新表示：讓貼文再度活躍起來，截至目前為止這篇跨國尋機的故事，瀏覽數已經超過204萬人觀看、10萬人按讚，不少人都驚呼：「真的不可能連這種任務都能完成」、「少女峰上的手機找到了.....留友看」、「....少女峰的奇蹟真的發生了」、「上次看過最狂的是在埃及金字塔前面撿到台大學生證，台灣人真的無時無刻都在滑脆，好誇張」、「好厲害喔，今天才在想說找到手機了嗎，這個任務這麼難。」