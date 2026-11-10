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湖人成為全聯盟首支10勝球隊

11月11日完整賽程

時間 對戰組合（客隊 @ 主隊） 8:30 AM 公鹿（Bucks）@ 尼克（Knicks） 9:00 AM 塞爾提克（Celtics）@ 76人（76ers） 10:00 AM 快艇（Clippers）@ 太陽（Suns） 10:00 AM 熱火（Heat）@ 爵士（Jazz） 11:00 AM 魔術（Magic）@ 國王（Kings） 12:00 PM 雷霆（Thunder）@ 拓荒者（Trail Blazers）

11月10日比賽完整戰果

客隊 主隊 終場比分 勝隊最高得分 敗隊最高得分 紐奧良鵜鶘 金州勇士 勇士 138 ：87 鵜鶘 柯瑞（Stephen Curry）25分 奎恩（Derik Queen）16分 洛杉磯湖人 亞特蘭大老鷹 湖人 124：114 老鷹 唐契奇（Luka Doncic）32分 丹尼爾斯（Dyson Daniels）10分 克里夫蘭騎士 夏洛特黃蜂 黃蜂 124：112 騎士 艾倫（Grayson Allen）27分 湯瑪斯（Matas Buzelis / M. Thomas）18分 華盛頓巫師 底特律活塞 活塞 122：111 巫師 柯林斯（John Collins）24分 戴維斯（Anthony Davis）44分 曼菲斯灰熊 多倫多暴龍 灰熊 118：102 暴龍 布瑟（Cameron Boozer）22分 伯爾特（Jakob Poeltl）18分 印第安納溜馬 達拉斯獨行俠 獨行俠 125：122 溜馬 弗拉格（Cooper Flagg）43分 席亞康（Pascal Siakam）29分 丹佛金塊 休士頓火箭 火箭 110：100 金塊 申京（Alperen Sengun）20分 約基奇（Nikola Jokic）25分 聖安東尼奧馬刺 鳳凰城太陽 馬刺 122：96 太陽 溫班亞瑪（Victor Wembanyama）40分 布克（Devin Booker）32分

賽前豪取7連勝、高居西區第五的金州勇士今（10）日坐鎮主場迎戰紐奧良鵜鶘。賽前主場戰績5勝1敗的勇士隊，此役面對主將威廉森（Zion Williamson）等多名主力缺陣的鵜鶘，勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）輕鬆打砍下25分下，生涯得分來到26796分，正式超越名將德羅展（DeMar DeRozan），獨居NBA歷史得分榜第16名。波傑姆斯基（Brandin Podziemski）與倫德博格（Yaxel Lendeborg）雙雙爆發帶領勇士半場就建立起29分的領先，比賽早早失去懸念。終場勇士以138：87力退鵜鶘、豪取8連勝。本場比賽鵜鶘因傷病潮戰力大受打擊，包含威廉森、墨菲（Trey Murphy III）、米西（Yves Missi）等多名主力皆掛傷號無法上陣。勇士開局隨即發動猛烈攻勢，由柯瑞與波傑姆斯基聯手打出10：3的開局，迅速掌握比賽節奏。隨後倫德博格展現無解單打能力，快攻暴扣率隊再拉出一波5：0攻勢迫使鵜鶘叫出暫停。首節中後段鵜鶘連續發生失誤，勇士單節便以35：20建立起15分的雙位數領先。進入第二節，老將霍福德（Al Horford）先是在防守端封阻馬瑟林（Bennedict Mathurin），隨後立刻追攻進轉換三分球並完成一次關鍵抄截；波傑姆斯基則延續火燙手感，連續切入突破與飆進轉換快攻的三分，一舉將比分擴大至45：22。眼看分差被拉開，勇士隨後換上替補陣容應戰，但鵜鶘進攻端依舊低迷、完全無法組織有效反擊。勇士在半場結束前將領先優勢擴大至近30分，以72：43結束上半場。上半場勇士完全掌控場面，上一場狂飆41分的柯瑞此役打得輕鬆，僅攻下9分、3籃板、2助攻；波傑姆斯基則是砍下15分；菜鳥倫德博格7投5中強勢攻下全隊最高的16分、5籃板與3助攻。雙方易籃再戰後，勇士始終將分差維持在將分差維持在40分左右，讓柯瑞在打了21分鐘後就關機休息。此役柯瑞個人砍下25分，外帶5籃板、2助攻，生涯得分也來到26796分，正式超越名將德羅展（DeMar DeRozan），獨居NBA歷史得分榜第16名。三節結束，勇士以101：61大幅領先鵜鶘。末節分差直接來到50分，倫德博格也打卡下班，此役他攻下23分、7籃板、4助攻，終場勇士就以以138：87力退鵜鶘、喜收8連勝。洛杉磯湖人隊今日作客出戰亞特蘭大老鷹隊，雖然面臨背靠背作戰且里夫斯（Austin Reaves）缺陣，但休息一場復出的當家巨星唐西奇（Luka Doncic）全場狂飆32分、8籃板、10助攻、5抄截與2阻攻的全能數據，帶領湖人以124：114擊退老鷹，不僅豪取近期6連勝並中斷對手4連勝，更以10勝2敗戰績成為本季全聯盟首支達成10勝的球隊，高居聯盟第一。唐西奇此役再度改寫多項史詩紀錄，除了生涯三分球命中數超越名宿奈許（Steve Nash）升至歷史 40名，他更超越賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）與魔術強森（Magic Johnson），成為湖人創隊79年隊史首位「多次」單場繳出至少30分、5助攻、5抄截、2阻攻的球員。更驚人的是，唐西奇本季前10場個人累計狂砍383分，一舉超越名人堂球星巴里（Rick Barry），締造自1962-63賽季張伯倫（Wilt Chamberlain）之後、睽違64年開季前10戰最高得分神蹟。