賽前豪取7連勝、高居西區第五的金州勇士今（10）日坐鎮主場迎戰紐奧良鵜鶘。賽前主場戰績5勝1敗的勇士隊，此役面對主將威廉森（Zion Williamson）等多名主力缺陣的鵜鶘，勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）輕鬆打砍下25分下，生涯得分來到26796分，正式超越名將德羅展（DeMar DeRozan），獨居NBA歷史得分榜第16名。波傑姆斯基（Brandin Podziemski）與倫德博格（Yaxel Lendeborg）雙雙爆發帶領勇士半場就建立起29分的領先，比賽早早失去懸念。終場勇士以138：87力退鵜鶘、豪取8連勝。
開局打出10：3猛烈攻勢！鵜鶘大崩盤
本場比賽鵜鶘因傷病潮戰力大受打擊，包含威廉森、墨菲（Trey Murphy III）、米西（Yves Missi）等多名主力皆掛傷號無法上陣。勇士開局隨即發動猛烈攻勢，由柯瑞與波傑姆斯基聯手打出10：3的開局，迅速掌握比賽節奏。隨後倫德博格展現無解單打能力，快攻暴扣率隊再拉出一波5：0攻勢迫使鵜鶘叫出暫停。首節中後段鵜鶘連續發生失誤，勇士單節便以35：20建立起15分的雙位數領先。
霍福德攻防一把罩！波傑姆斯基、倫德博格半場合砍31分打爆對手
進入第二節，老將霍福德（Al Horford）先是在防守端封阻馬瑟林（Bennedict Mathurin），隨後立刻追攻進轉換三分球並完成一次關鍵抄截；波傑姆斯基則延續火燙手感，連續切入突破與飆進轉換快攻的三分，一舉將比分擴大至45：22。
眼看分差被拉開，勇士隨後換上替補陣容應戰，但鵜鶘進攻端依舊低迷、完全無法組織有效反擊。勇士在半場結束前將領先優勢擴大至近30分，以72：43結束上半場。上半場勇士完全掌控場面，上一場狂飆41分的柯瑞此役打得輕鬆，僅攻下9分、3籃板、2助攻；波傑姆斯基則是砍下15分；菜鳥倫德博格7投5中強勢攻下全隊最高的16分、5籃板與3助攻。
雙方易籃再戰後，勇士始終將分差維持在將分差維持在40分左右，讓柯瑞在打了21分鐘後就關機休息。此役柯瑞個人砍下25分，外帶5籃板、2助攻，生涯得分也來到26796分，正式超越名將德羅展（DeMar DeRozan），獨居NBA歷史得分榜第16名。三節結束，勇士以101：61大幅領先鵜鶘。末節分差直接來到50分，倫德博格也打卡下班，此役他攻下23分、7籃板、4助攻，終場勇士就以以138：87力退鵜鶘、喜收8連勝。
湖人成為全聯盟首支10勝球隊
洛杉磯湖人隊今日作客出戰亞特蘭大老鷹隊，雖然面臨背靠背作戰且里夫斯（Austin Reaves）缺陣，但休息一場復出的當家巨星唐西奇（Luka Doncic）全場狂飆32分、8籃板、10助攻、5抄截與2阻攻的全能數據，帶領湖人以124：114擊退老鷹，不僅豪取近期6連勝並中斷對手4連勝，更以10勝2敗戰績成為本季全聯盟首支達成10勝的球隊，高居聯盟第一。
唐西奇此役再度改寫多項史詩紀錄，除了生涯三分球命中數超越名宿奈許（Steve Nash）升至歷史 40名，他更超越賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）與魔術強森（Magic Johnson），成為湖人創隊79年隊史首位「多次」單場繳出至少30分、5助攻、5抄截、2阻攻的球員。
更驚人的是，唐西奇本季前10場個人累計狂砍383分，一舉超越名人堂球星巴里（Rick Barry），締造自1962-63賽季張伯倫（Wilt Chamberlain）之後、睽違64年開季前10戰最高得分神蹟。
11月11日完整賽程
11月10日比賽完整戰果
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本場比賽鵜鶘因傷病潮戰力大受打擊，包含威廉森、墨菲（Trey Murphy III）、米西（Yves Missi）等多名主力皆掛傷號無法上陣。勇士開局隨即發動猛烈攻勢，由柯瑞與波傑姆斯基聯手打出10：3的開局，迅速掌握比賽節奏。隨後倫德博格展現無解單打能力，快攻暴扣率隊再拉出一波5：0攻勢迫使鵜鶘叫出暫停。首節中後段鵜鶘連續發生失誤，勇士單節便以35：20建立起15分的雙位數領先。
霍福德攻防一把罩！波傑姆斯基、倫德博格半場合砍31分打爆對手
進入第二節，老將霍福德（Al Horford）先是在防守端封阻馬瑟林（Bennedict Mathurin），隨後立刻追攻進轉換三分球並完成一次關鍵抄截；波傑姆斯基則延續火燙手感，連續切入突破與飆進轉換快攻的三分，一舉將比分擴大至45：22。
眼看分差被拉開，勇士隨後換上替補陣容應戰，但鵜鶘進攻端依舊低迷、完全無法組織有效反擊。勇士在半場結束前將領先優勢擴大至近30分，以72：43結束上半場。上半場勇士完全掌控場面，上一場狂飆41分的柯瑞此役打得輕鬆，僅攻下9分、3籃板、2助攻；波傑姆斯基則是砍下15分；菜鳥倫德博格7投5中強勢攻下全隊最高的16分、5籃板與3助攻。
雙方易籃再戰後，勇士始終將分差維持在將分差維持在40分左右，讓柯瑞在打了21分鐘後就關機休息。此役柯瑞個人砍下25分，外帶5籃板、2助攻，生涯得分也來到26796分，正式超越名將德羅展（DeMar DeRozan），獨居NBA歷史得分榜第16名。三節結束，勇士以101：61大幅領先鵜鶘。末節分差直接來到50分，倫德博格也打卡下班，此役他攻下23分、7籃板、4助攻，終場勇士就以以138：87力退鵜鶘、喜收8連勝。
湖人成為全聯盟首支10勝球隊
洛杉磯湖人隊今日作客出戰亞特蘭大老鷹隊，雖然面臨背靠背作戰且里夫斯（Austin Reaves）缺陣，但休息一場復出的當家巨星唐西奇（Luka Doncic）全場狂飆32分、8籃板、10助攻、5抄截與2阻攻的全能數據，帶領湖人以124：114擊退老鷹，不僅豪取近期6連勝並中斷對手4連勝，更以10勝2敗戰績成為本季全聯盟首支達成10勝的球隊，高居聯盟第一。
唐西奇此役再度改寫多項史詩紀錄，除了生涯三分球命中數超越名宿奈許（Steve Nash）升至歷史 40名，他更超越賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）與魔術強森（Magic Johnson），成為湖人創隊79年隊史首位「多次」單場繳出至少30分、5助攻、5抄截、2阻攻的球員。
更驚人的是，唐西奇本季前10場個人累計狂砍383分，一舉超越名人堂球星巴里（Rick Barry），締造自1962-63賽季張伯倫（Wilt Chamberlain）之後、睽違64年開季前10戰最高得分神蹟。
|時間
|對戰組合（客隊 @ 主隊）
|8:30 AM
|公鹿（Bucks）@ 尼克（Knicks）
|9:00 AM
|塞爾提克（Celtics）@ 76人（76ers）
|10:00 AM
|快艇（Clippers）@ 太陽（Suns）
|10:00 AM
|熱火（Heat）@ 爵士（Jazz）
|11:00 AM
|魔術（Magic）@ 國王（Kings）
|12:00 PM
|雷霆（Thunder）@ 拓荒者（Trail Blazers）
|客隊
|主隊
|終場比分
|勝隊最高得分
|敗隊最高得分
|紐奧良鵜鶘
|金州勇士
|勇士 138 ：87 鵜鶘
|柯瑞（Stephen Curry）25分
|奎恩（Derik Queen）16分
|洛杉磯湖人
|亞特蘭大老鷹
|湖人 124：114 老鷹
|唐契奇（Luka Doncic）32分
|丹尼爾斯（Dyson Daniels）10分
|克里夫蘭騎士
|夏洛特黃蜂
|黃蜂 124：112 騎士
|艾倫（Grayson Allen）27分
|湯瑪斯（Matas Buzelis / M. Thomas）18分
|華盛頓巫師
|底特律活塞
|活塞 122：111 巫師
|柯林斯（John Collins）24分
|戴維斯（Anthony Davis）44分
|曼菲斯灰熊
|多倫多暴龍
|灰熊 118：102 暴龍
|布瑟（Cameron Boozer）22分
|伯爾特（Jakob Poeltl）18分
|印第安納溜馬
|達拉斯獨行俠
|獨行俠 125：122 溜馬
|弗拉格（Cooper Flagg）43分
|席亞康（Pascal Siakam）29分
|丹佛金塊
|休士頓火箭
|火箭 110：100 金塊
|申京（Alperen Sengun）20分
|約基奇（Nikola Jokic）25分
|聖安東尼奧馬刺
|鳳凰城太陽
|馬刺 122：96 太陽
|溫班亞瑪（Victor Wembanyama）40分
|布克（Devin Booker）32分