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電動巴士、充電樁通通結合 停車場域裝「大腦」

據交通部統計，今年8月，全台電動巴士普及率已達到41.6%，但電動巴士不僅能載客，停放休息時也能將車內電力回饋給微電網，當起「移動式儲能資源」。工研院日前示範，現場成功讓電動巴士透過「雙向充放電」技術與在地微型電網串聯，讓巴士在停駐休息時，反向將電力輸送給場域使用，為我國未來的尖峰用電調節與電網韌性開啟全新應用。隨著電動車與智慧載具普及，車內大容量電池已不僅是行駛動力，更具備成為「彈性分散式電源」的龐大潛力。能源署長吳志偉表示，呼應國家「能源轉型2.0」與全面強化電網韌性的戰略方向，政府近年除積極推動再生能源極大化與深度節能外，更全面布局分散式微電網與「虛擬電廠」（Virtual Power Plant）的整合應用。透過雙向充放電技術與智慧能源管理系統（EMS），電動巴士可在停駐期間發揮「移動式儲能資源」功能，未來搭配虛擬電廠的聚合調度，實現離峰充電、尖峰放電及緊急備援等多元機制，更能大幅提升我國整體電力系統的運轉彈性與抗災韌性。工研院綠能與環境研究所副所長梁佩芳表示，工研院長期深耕智慧電網與能源管理，這次結合綠能所的系統整合與調度強項，並串聯機械所在車輛電動化與通訊的核心技術，成功把電動巴士、充電樁、太陽能和儲能系統通通「兜」在一起。這就像是幫整個場域裝了一個聰明的大腦，不僅能隨時掌握車子還有多少電、要充多少放多少，更證明了移動的車子也能和微電網完美配合，達到用電平衡。工研院藉由「台灣電動載具電能補充產業技術推動聯盟」及其會員車王電子、充壩技術的共同協辦，透過產業界在雙向電動巴士製造與智慧充電管理上的紮實經驗，證明了台灣本土打造的電動商用車與智慧充電設備已經準備就緒，也為未來全台的電動公車與商用車隊一起加入支援電網的行列。