台灣機車路考變成免費網頁遊戲了！近日一名台灣網友自製「台灣機車駕照模擬器」，將直線7秒、兩段式左轉、鐵路平交道等8大考照項目搬進3D遊戲世界，玩家不只要控制機車平衡，還得自己打方向燈、煞車、擺頭察看，甚至連失敗摔車都能重播。遊戲採100分滿分、70分及格制度，還提供單項練習模式，不管是遲遲拿不到駕照的新手，還是已經拿到駕照的老司機，都能挑戰最害怕的路考關卡。
台灣網友自製機車路考遊戲！直線7秒失敗還能看摔車重播
近日 Threads 網友「kok00777」分享自製的「台灣機車駕照模擬器」，並在貼文中表示：「我把機車路考做成網頁遊戲了」，從直線7秒、兩段式左轉到鐵路平交道，全部都能在線上挑戰，還能重播倒地的失敗動作，以及儲存影片分享給朋友。
其中最讓考生頭痛的「直線7秒」，必須控制車速、緩慢前進並維持平衡，畫面還會顯示即時計時器與車輛速度，一旦失去平衡，機車就可能直接翻倒，遊戲還設計失敗重播功能，玩家如果不幸「翻車」，畫面就會出現醒目的「未通過」字樣，甚至能回顧自己摔車的瞬間。
8大機車路考項目一次玩！70分及格、還能單項練習
「七秒上路」提供「開始路考」與「單項練習」兩種模式，完整路考必須挑戰8大項目，包括「直線七秒」、「行人穿越道」、「交岔路口」、「二段式轉彎」、「變換車道」、「直角轉彎」、「停車再開」及「鐵路平交道」，玩家也能選擇單項練習，反覆挑戰不熟悉的關卡。
遊戲參考台灣機車考照制度，採100分滿分、70分及格的評分方式。以真實路考為例，直線平衡駕駛如果未達7秒，或是車輪壓線、腳著地，就會被扣除32分，一次失誤就可能直接不及格。不過，遊戲畢竟屬於娛樂性質的模擬作品，實際騎乘手感與正式考試仍有差異。
值得一提的是，遊戲首頁還設有挑戰統計及最快通關紀錄。根據11月10日遊戲畫面顯示，累計上路次數已達187萬385次，最快拿照紀錄為76.2秒，甚至有51次紀錄剛好達成「7.00秒整」。想知道自己多年沒考駕照，是否還能順利過關，不妨前往「七秒上路」遊戲網站免費挑戰。
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近日 Threads 網友「kok00777」分享自製的「台灣機車駕照模擬器」，並在貼文中表示：「我把機車路考做成網頁遊戲了」，從直線7秒、兩段式左轉到鐵路平交道，全部都能在線上挑戰，還能重播倒地的失敗動作，以及儲存影片分享給朋友。
其中最讓考生頭痛的「直線7秒」，必須控制車速、緩慢前進並維持平衡，畫面還會顯示即時計時器與車輛速度，一旦失去平衡，機車就可能直接翻倒，遊戲還設計失敗重播功能，玩家如果不幸「翻車」，畫面就會出現醒目的「未通過」字樣，甚至能回顧自己摔車的瞬間。
「七秒上路」提供「開始路考」與「單項練習」兩種模式，完整路考必須挑戰8大項目，包括「直線七秒」、「行人穿越道」、「交岔路口」、「二段式轉彎」、「變換車道」、「直角轉彎」、「停車再開」及「鐵路平交道」，玩家也能選擇單項練習，反覆挑戰不熟悉的關卡。
值得一提的是，遊戲首頁還設有挑戰統計及最快通關紀錄。根據11月10日遊戲畫面顯示，累計上路次數已達187萬385次，最快拿照紀錄為76.2秒，甚至有51次紀錄剛好達成「7.00秒整」。想知道自己多年沒考駕照，是否還能順利過關，不妨前往「七秒上路」遊戲網站免費挑戰。