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衛武營國家藝術文化中心迎接古典天團巴伐利亞廣播交響樂團（Bavarian Radio Symphony Orchestra，BRSO）進入倒數，樂團將於11/15（日）晚間7點登上衛武營音樂廳，為此次臺灣巡演揭開序幕。此次由當今古典樂壇極具指標性地位的指揮大師賽門．拉圖爵士（Sir Simon RATTLE）領軍，迎來樂團第三度造訪衛武營。本場演出將攜手女高音露西．克洛（Lucy CROWE）、次女高音凱倫．卡吉爾（Karen CARGILL）及台北愛樂合唱團，全臺獨家呈現馬勒c小調第二號交響曲《復活》。對指揮大師拉圖爵士而言，《復活》可謂其一生不可或缺的人生之曲。他11歲時初次聆聽此曲便備受震撼，形容那如同受到深刻的啟示，18歲時更以此曲開啟指揮生涯，隨後憑藉與伯明罕市立交響樂團合作的錄音勇奪1988年《留聲機》年度唱片大獎。今年，國際古斯塔夫．馬勒協會頒發「金馬勒獎章」予拉圖爵士，肯定他對馬勒作品開創性的卓越詮釋。如今，拉圖爵士將帶著跨越半世紀的淬鍊與生命體悟，在本場演出帶領觀眾共同叩問生命、死亡與重生的意義。《復活》編制龐大且層次豐富，本場演出動員超過200人，終樂章由獨唱、合唱、樂團與管風琴層層推向高潮。衛武營葡萄園式音樂廳，配置亞洲最大的音樂廳管風琴，正能完整呈現巴伐利亞廣播交響樂團聞名全球的溫暖細膩音色。頂尖卡司、獨家曲目與絕佳音場，讓這場演出自宣告以來便引發全臺樂迷熱烈迴響，票券開賣後迅速售罄，充分展現大師與天團的驚人魅力。更多節目訊息，可至衛武營官網查詢。