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台股走揚一度大漲逾千點，目前漲幅收斂至700多點，不過，新台幣兌美元今（10）日盤中震盪快2角，一度升破32.8元，來到32.794元，升值8.8分，但10點過後就翻貶，並貶破32.9元，一度下探32.964元，貶值8.2分，中午暫收在32.951元，貶值6.9分。外匯專家李其展也提醒，留意外資動向，似乎仍處於高檔調節狀態。就國際匯市來看，亞洲主要貨幣兌美元偏弱，日圓兌美元今日早盤從157.841回貶至158.12，目前在157.972盤整，韓元兌美元從1339.8拉回至1347.6，目前在1344.28附近，泰銖、越南盾也走弱。至於新台幣兌美元今日早盤以32.84元、升值4.2分開出，在台股大漲逾千點之下，進一步升破32.8元，一度來到32.794元，升值8.8分，但隨著台股漲幅收斂至千點內，加上外資昨日仍賣超台股900.56億元，新台幣也由升翻貶破32.9元，一度下探32.964元，貶值8.2分，上下震盪快2角，中午暫收32.951元，貶值6.9分。外匯專家李其展分析，今日新台幣兌美元一度升破32.8元，但外資似乎依然處於高檔調節狀態，接近中午又貶到32.95元，台股漲勢也跟著有一點收斂，留意外資動向是否還站在賣方。如果今日台股漲幅收斂，加上新台幣回貶，就表示熱錢流向比短線題材對漲跌的影響更大，要特別留意這趨勢。