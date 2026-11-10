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各界加入帶風向？王鴻薇：亂象一次比一次嚴重

王鴻薇指控人馬重複：「洋流」就是「罷團2.0」

財信傳媒董事長謝金河日前以「又一村事件」目擊者身分發聲，指稱國民黨立委王鴻薇當時曾要求群眾「大聲一點」，甚至形容現場充滿火藥味。王鴻薇隨後前往警局報案提告，謝金河昨（9日）晚則公開致歉，澄清當時聽到的喊話並非出自王鴻薇。對此，王鴻薇表示，後續是否撤告還有待評估，提告只是個手段，重點是不能放任隨便栽贓的惡質選風蔓延。王鴻薇今（10）日上午接受中廣《千秋萬事》主持人王淺秋專訪，談及謝金河指稱「又一村」是遼寧街夜市去年唯一站出來支持罷免王鴻薇的店家，因此質疑她是因為過去恩怨才刻意前往踢館。王鴻薇對此反駁，強調自己根本不記得大罷免期間有哪些店家參與，更不可能因為這樣就刻意報復。王鴻薇進一步說明，根據網友提供的現場影片，事發當時確實有人向支持者喊「再大聲一點」，但從畫面可以清楚看到，她當時嘴巴完全閉著，並非喊話者；此外，當下發生爭議的地點也不是在「又一村」店面前方。謝金河事後已經為相關說法公開道歉，但王鴻薇認為，對於選舉期間的不實指控，仍不能輕易放任。王鴻薇也提到，作家廖玉蕙日前宣稱有垃圾車廣播「市長選舉請支持蔣萬安」，事後證實同樣是烏龍，也是在遭到提告後才道歉。她感嘆，現在已經出現「謠言在破圈」的現象，如今有不少財經界、作家及文化界具知名度的人士加入，陸續在網路上帶風向，各種莫須有的指控不斷出現，亂象愈來愈嚴重。談到相關政治動員，王鴻薇直言，從最初的青鳥，到大罷免期間全台各地罷團，儘管大罷免最終未能成功，綠營這股氣並未就此消散。她指出，在聯電創辦人曹興誠的號召下，相關力量進一步發展成為「罷團2.0」，也就是所謂的「洋流」，而其中不少參與者與過去的罷免行動人馬重疊。最後，王鴻薇談及台北市長的選戰布局，認為對手愈來愈靈活的選戰操作，蔣萬安團隊不能再採取過於佛系的步調，她呼籲支持者在11月14日踴躍參加大遊行，民眾黨議員候選人也將到場，現場並設有宣講台，希望藉此展現藍白在野陣營的團結氣勢。