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台股10月創高後陷入震盪，「第四法人」則展現「成熟投資人」姿態，低點加碼、長期買進。證交所10月最新數據，元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)定期定額人數分別來到130.9萬、34.4萬，再創歷史新高紀錄。據證交所10月定期定額資料，全市場規模最大0050，以及高股息規模最大0056，10月定期定額分別月增3.3萬、1.1萬，總人數來到130.9萬、34.4萬居冠、亞。0050更是已連續21周穩居冠軍。法人指出，下半年台股多空交錯迅速，10月改寫新高後回檔，高低點差距逾5,200點，投資人面對震盪展現成熟操作策略，除了大跌時積積極進場，定期定額也持續提升，透過0050、0056等大型ETF，穩定累積投入資產。10月0050獲1,402億淨申購，而11月初台股重挫，11月2日至11月9日六個交易日再吸引1,440億資金流入，顯示市場對指數投資的信心。統計今年以來至11/9，0050、0056報酬率為50.4%、55.2%，而主動式ETF全數低於5成，最熱門的00981A僅有44.8%，與0056差距超過10個百分點。法人認為，0050無人為選股錯誤風險，且每次台股大跌後，無論是政策面、資金面，具韌性的大型權值股領頭都高度受惠，緊抱指數成為震盪行情中的投資主旋律。同時，「第四法人」面對台股急跌未退場，反而透過0050、0056等ETF，逆勢承接中大型權值股，形成護盤台股的正向循環，有望為後續行情再添資金動能。