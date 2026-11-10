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台北市長蔣萬安昨晚到捷運大安站首度發放應援小物「安心貼紙」，但因適逢下班尖峰時段，人潮幾乎佔滿人行道，害通勤民眾被迫走到道路中間，甚至有捷運人員抱怨「（蔣支持者）都不動」。蔣萬安今（10）日被問到此事，更說先前對手沈伯洋在捷運站發順報被趕走，是否雙標？他回應，「我們都是依規申請，且標準一致」。蔣萬安昨晚在捷運大安站外發放應援小物，引來近2000民眾排隊搶領，一度影響人行道通行，甚至北捷也拿出紅龍疏導，遭民進黨籍市議員簡舒培質疑，蔣萬安團隊動用捷運公司設備及人力，市府、北捷應說明是否對不同政黨採取雙重標準；蔣萬安則說都是依規定申請，標準一致。另外網友指出，建成圓環、圓山捷運站附近又出現老鼠，質疑「安鼠之亂」還沒解決，蔣萬安說，台北市在各項國際評比當中都是名列前茅的乾淨城市。但是市府的立場，就是不管老鼠多、少，一定是全力來滅鼠。另外有網友找出蔣萬安的國中畢業紀念冊，內容寫到「殆欲斃然」，他則笑說，國中同學之間本來就是彼此開玩笑吐槽，你們把他國中畢業紀念冊都找出來，他都差點忘記了。