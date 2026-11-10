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NBA例行賽今（10）日例行賽，聖安東尼奧馬刺隊當家球星「外星人」文班亞馬（Victor Wembanyama）在作客鳳凰城太陽隊的比賽中，僅出賽25分21秒便以19投15中的鬼神效率狂轟40分、11籃板與8次阻攻，率領黑衫軍以122：96血洗太陽豪取9連勝，並締造NBA歷史上首位在26分鐘內砍下「40分、11籃板、8火鍋、2記三分球」的唯一神蹟。而另一場比賽，達拉斯獨行俠隊的兩大狀元郎同樣火力全開，19歲超級大物弗拉格（Cooper Flagg）狂飆43分10籃板超越詹姆斯（LeBron James）創下歷史紀錄，搭配老牌狀元厄文（Kyrie Irving）飆進7記三分狂轟35分，三大選秀狀元同日同台飆分。開季吞下2連敗後拉出一波恐怖連勝的馬刺隊，今日作客鳳凰城完全化身為文班亞馬的個人秀舞台。文班亞馬全場出賽僅25分21秒，以極高命中率19投15中、包含外線3投2中與罰球10罰8中，瘋狂斬獲40分、11籃板、3助攻以及驚人的8次封蓋，正負值高達+30。這項表現不僅讓文班亞馬成為馬刺隊史首位出賽未滿26分鐘便攻下40+得分的球員，更創下NBA長達70多年歷史上「第一位且唯一一位」能在26分鐘以內同時繳出「至少40分、11籃板、8阻攻、2記三分球」的超級紀錄。在福克斯（De'Aaron Fox，15分9籃板6助攻）與哈珀（Dylan Harper，17分5籃板4助攻）的穿針引線下，文班亞馬將太陽禁區徹底化為禁航區，讓全場狂砍32分卻孤立無援的太陽一哥布克（Devin Booker）再度淪為空砍，太陽另一核心格林（Jalen Green）更是全場8投僅2中低迷進帳6分，眼看馬刺豪取聯盟最長的9連勝。賽後文班亞馬開心地表示：「我們正在以正確的方式打球，大家相互配合、為了彼此而戰，這才是我真正喜歡的籃球。」而在達拉斯主場，另一場激戰同樣由兩代狀元聯手統治。獨行俠迎戰印第安那溜馬隊的對決中，19歲的超級新星狀元弗拉格打出生涯代表作，出戰38分52秒25投16中、三分球6投3中、罰球8罰全中，狂砍43分、10籃板、6助攻、3抄截與1阻攻。根據歷史數據統計，弗拉格成為NBA歷史上首位在年滿20歲之前、單場得分突破40分達到5次的球員，一舉超越了傳奇巨星詹姆斯先前所保持的3場紀錄！弗拉格賽後透露，自己整個夏天都在苦練末節高壓與運球受限時的進攻創造力，只為在關鍵時刻做出最正確的贏球選擇。2011年選秀狀元厄文同樣展現頂級殺手本色，全場18投11中、在外線狂飆7記三分彈狂轟35分4助攻，並在讀秒階段頂住壓力穩穩罰進關鍵兩球，在主場球迷震耳欲聾的「MVP」呼聲中，率領獨行俠以125：122險勝溜馬。