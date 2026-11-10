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台中市筏子溪下游河段已陸續完成整治，為解決上游老舊橋梁影響防洪與交通瓶頸問題，台中市政府與中央推動「大雅區烏橋及農路橋改建工程」。立法委員楊瓊瓔、市議員吳呈賢與吳建德等今(10)日上午邀集中央與地方主管機關舉辦施工前說明會，宣布總經費約2.66億元的改建工程將於今年12月動工，預計117年8月完工，完成筏子溪整治的最後一哩路。台中市新建工程處長陳聰仁說，大雅橫山里的烏橋與農路橋因原有橋長及梁底高程不符河川治理標準，長年阻礙河道通洪；且現況橋寬僅5.4公尺及4.3公尺，汽機車會車極為困難。新工程將烏橋與農路橋分別改建為長64.25公尺與64公尺的新橋，採「單跨桁架橋」設計，河道中完全不設橋墩以保通洪順暢；橋面則拓寬至8公尺雙車道，並於兩側各增設2.5公尺人行道，落實人車分流。工程經費方面，全案總經費為2億6,648萬元，由中央水利署補助1億5,216萬元、市府配合款1億1,432萬元。市議員吳呈賢表示，烏橋及農路橋長期存在橋面狹窄、車輛會車不易等問題，尤其農路橋通行空間有限，遇到大型車輛更容易造成交通瓶頸。這次改建不只是拓寬橋面，更同步增設人行空間，讓行人不必與車輛爭道，他也要求施工單位做好交通維持及安全措施，降低工程對地方居民生活的影響。針對施工期間交通維持，新工處指出，烏橋施工期間將全橋封閉，汽機車須提前配合改道，行人與自行車則引導利用管線橋通行；農路橋改建則採周邊道路繞行方案，現場均會設置導引告示牌，並加強水防道路管制，維護用路安全。水利署第三河川分署長張稚煇表示，大雅筏子溪河堤護岸已投入3.8億元改善，這兩座橋梁改建是完善河防安全的關鍵拼圖。楊瓊瓔表示，筏子溪整治工程已逐步完成，但烏橋及農路橋一直是地方防洪與交通安全的最後關鍵。她持續向中央爭取經費，促成兩座橋梁改建，採單跨桁架設計，不在河道中設置橋墩，兼顧橋梁結構安全與河道通洪需求，也解決會車難題。