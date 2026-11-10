歷時5年、集結金獎影視音團隊聯手打造的紀錄片《世紀初戀 楊麗花》，上映第2週票房不斷攀升，累積突破525萬元，
近2萬人次進戲院觀影！楊麗花得知票房佳績，也感謝觀眾支持：「 千萬個感謝大家的支持！聽到很多孫子帶阿嬤去看電影，果然『 看歌仔戲的小孩不會變壞』心中有忠孝節義，長懷感恩之心， 這樣我們社會、國家就會越來越好！」
三代同堂進戲院 楊麗花是許多人的共同記憶
紀錄片上映以來好評不斷，戲院不時可見「三代同堂」的觀影家庭，
阿嬤帶著孫子、媽媽陪著孩子走進戲院，掀起跨世代觀影熱潮。 導演曾文珍與陳亞蘭近期也陸續走訪北中南，出席包場及映後活動， 與各地觀眾面對面交流，不少人看完電影後分享：「 想起小時候跟家人一起看電視的時光。」 過去是一家人守在電視機前追歌仔戲， 如今則換成長大後的孩子陪著長輩走進戲院， 讓當年陪伴一家人度過無數晚餐時光的歌仔戲， 成為再次相聚回憶的機會。
紀錄片成為不同世代之間情感交流的橋梁，有觀眾讚賞，
楊麗花是陪伴無數人共同成長的珍貴寶藏； 也有觀眾深深欽佩她一路以來對身邊人的照顧與提攜， 不僅影響許多人的人生志向，也給予他們面對困難、 勇敢追夢的力量；更有觀眾特地走進戲院，想替已離世的母親、 奶奶看這部電影，形容「一個人看，卻擁有了三份心情」，紀錄片《 世紀初戀 楊麗花》也因此不只是回望一代歌仔戲國寶的傳奇， 更讓不同世代有機會認識歌仔戲， 讓珍貴的台灣表演藝術透過紀錄片延續下去。
楊麗花親自指導學生 師生驚呼連連
紀錄片也記錄下楊麗花舞台之外的珍貴畫面。
片中她前往戲曲學校演講，當全校師生得知歌仔戲天王親自到訪， 現場興奮不已。楊麗花看完學生演出後，更親自上台指導， 當場示範轉槍動作，瞬間展現俐落身手，讓現場師生驚呼連連。 這段沒有事先排練的珍貴畫面， 也讓觀眾看見82歲的楊麗花依舊身手俐落、風采不減， 展現一代歌仔戲天王的舞台魅力。
《
世紀初戀 楊麗花》花5年拍攝 紀錄楊麗花傳奇人生
由公共電視、臺灣電視公司和國家電影及視聽文化中心出品的《
世紀初戀 楊麗花》，歷時5年拍攝， 記錄楊麗花一路走來的傳奇人生與歌仔戲歲月。 另外由國立傳統藝術中心主辦《世紀初戀‧楊麗花 歌仔戲特展》， 即日起至明年116年3月1日於宜蘭傳藝園區展示館展出，憑《 世紀初戀 楊麗花》電影票根（紙本電影票）， 於宜蘭傳藝園區現場購買普通票，每張可折抵50元。
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紀錄片上映以來好評不斷，戲院不時可見「三代同堂」的觀影家庭，
紀錄片成為不同世代之間情感交流的橋梁，有觀眾讚賞，
紀錄片也記錄下楊麗花舞台之外的珍貴畫面。
由公共電視、臺灣電視公司和國家電影及視聽文化中心出品的《