歷時5年、集結金獎影視音團隊聯手打造的紀錄片《世紀初戀 楊麗花》，上映第2週票房不斷攀升，累積突破525萬元，近2萬人次進戲院觀影！楊麗花得知票房佳績，也感謝觀眾支持：「千萬個感謝大家的支持！聽到很多孫子帶阿嬤去看電影，果然『看歌仔戲的小孩不會變壞』心中有忠孝節義，長懷感恩之心，這樣我們社會、國家就會越來越好！」

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三代同堂進戲院　楊麗花是許多人的共同記憶

紀錄片上映以來好評不斷，戲院不時可見「三代同堂」的觀影家庭，阿嬤帶著孫子、媽媽陪著孩子走進戲院，掀起跨世代觀影熱潮。導演曾文珍與陳亞蘭近期也陸續走訪北中南，出席包場及映後活動，與各地觀眾面對面交流，不少人看完電影後分享：「想起小時候跟家人一起看電視的時光。」過去是一家人守在電視機前追歌仔戲，如今則換成長大後的孩子陪著長輩走進戲院，讓當年陪伴一家人度過無數晚餐時光的歌仔戲，成為再次相聚回憶的機會。

紀錄片成為不同世代之間情感交流的橋梁，有觀眾讚賞，楊麗花是陪伴無數人共同成長的珍貴寶藏；也有觀眾深深欽佩她一路以來對身邊人的照顧與提攜，不僅影響許多人的人生志向，也給予他們面對困難、勇敢追夢的力量；更有觀眾特地走進戲院，想替已離世的母親、奶奶看這部電影，形容「一個人看，卻擁有了三份心情」，紀錄片《世紀初戀 楊麗花》也因此不只是回望一代歌仔戲國寶的傳奇，更讓不同世代有機會認識歌仔戲，讓珍貴的台灣表演藝術透過紀錄片延續下去。

▲紀錄片《世紀初戀 楊麗花》上映以來好評不斷，戲院不時可見「三代同堂」的觀影家庭。（圖／麗生百合 提供）
▲紀錄片《世紀初戀 楊麗花》上映以來好評不斷，戲院不時可見「三代同堂」的觀影家庭。（圖／麗生百合 提供）
楊麗花親自指導學生　師生驚呼連連

紀錄片也記錄下楊麗花舞台之外的珍貴畫面。片中她前往戲曲學校演講，當全校師生得知歌仔戲天王親自到訪，現場興奮不已。楊麗花看完學生演出後，更親自上台指導，當場示範轉槍動作，瞬間展現俐落身手，讓現場師生驚呼連連。這段沒有事先排練的珍貴畫面，也讓觀眾看見82歲的楊麗花依舊身手俐落、風采不減，展現一代歌仔戲天王的舞台魅力。

▲楊麗花（左）與曾文珍（右）導演，兩人都對紀錄片付出很多心血。（圖／公視提供）
▲楊麗花（左）與曾文珍（右）導演，兩人都對紀錄片付出很多心血。（圖／公視提供）
世紀初戀 楊麗花》花5年拍攝　紀錄楊麗花傳奇人生

由公共電視、臺灣電視公司和國家電影及視聽文化中心出品的《世紀初戀 楊麗花》，歷時5年拍攝，記錄楊麗花一路走來的傳奇人生與歌仔戲歲月。另外由國立傳統藝術中心主辦《世紀初戀‧楊麗花 歌仔戲特展》，即日起至明年116年3月1日於宜蘭傳藝園區展示館展出，憑《世紀初戀 楊麗花》電影票根（紙本電影票），於宜蘭傳藝園區現場購買普通票，每張可折抵50元。

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李欣容編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，大學時曾在美妝雜誌《大美人》實習，畢業後任職於《ETtoday》近6年，目前為《今日新聞》NOWNEWS新聞處娛樂中心記者，長期關注戲劇、名人相關動態，擅長撰寫人物專訪，在這些好看的電視劇背...