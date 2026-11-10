全球玩家期待已久的《俠盜獵車手6》（Grand Theft Auto VI，簡稱 GTA 6）終於要來了！距離11月19日全球上市只剩9天，遊戲開發商 Rockstar Games 宣布，今（10）日起開放 PS5、Xbox Series X／S 數位版預先下載，不過，想搶先下載的玩家得先清出主機空間，因為官方證實遊戲預載最高需要212 GB 容量。隨著上市日期逼近，也有台灣網友發文宣布將暫時退出現實社會，未來生活要以搶銀行、偷超跑為主，甚至搞笑宣告：「11/19，本人正式原地失聯」，掀起討論。
《GTA 6》今天開放預載！PS5、Xbox下載時間不同
根據 Rockstar Games官方公告，《GTA 6》自11月10日起開放數位版預先下載，但 PS5 與 Xbox Series X／S 的開放時間略有不同。PS5 版本依照各地時區，於11月10日凌晨0時開放預載，台灣玩家從今天凌晨就能開始下載；Xbox Series X／S則採全球統一時間，於格林威治標準時間（GMT）11月10日凌晨0時開放，換算成台灣時間為今天上午8時。
值得注意的是，預先下載並不代表可以提前遊玩，玩家必須等到11月19日凌晨0時遊戲正式解鎖後，才能進入《GTA 6》的世界。目前首發平台包括 PS5 及 Xbox Series X／S，PC 版本尚未公布上市日期。
《GTA 6》容量高達212GB！想玩先清硬碟空間
除了遊戲上市時間，《GTA 6》的驚人容量也成為玩家關注焦點。根據Rockstar Games官方說明，預載最多需要212GB可用儲存空間，實際需求會依照使用裝置而有所不同。對於主機儲存空間不足的玩家來說，可能得先刪除其他遊戲，才能順利下載這款期待已久的新作。
Rockstar也提醒玩家，預載前應確認主機擁有足夠的可用容量，避免下載過程受到影響。至於價格方面，根據台灣Xbox官方商店資訊，《GTA 6》標準版售價為新台幣2320元，終極版則為2900元，兩者價差580元。
《GTA 6》還沒上市就有人失聯！網友發告別信：明年再重新做人
隨著《GTA 6》上市進入最後倒數，社群平台 Threads 也出現有趣討論。一名網友近日分享《GTA 6》預購畫面，還以近乎告別信的口吻寫下：「事到如今，最對不起的還是家人」，接著感謝大家多年來的照顧，宣布自己決定暫時離開現實社會這個傷心地。
不過，這名網友並不是打算離家出走，而是準備徹底投入《GTA 6》的虛擬世界中，他搞笑表示，未來生活將以「搶銀行、偷超跑、在海灘漫步、路上隨便揍路人」為主，不再專注實體社交、工作勞動與股票市場，而是要專心犯罪休閒、偷搶拐騙，還有和 NPC 們一起度過遊戲生活。顯示大家都非常期待遊戲即將上市。
《GTA 6》故事將以美國虛構的雷歐奈達州（Leonida）為舞台，重返系列經典城市「罪惡市」（Vice City），玩家將跟隨男女主角傑森（Jason）與露西亞（Lucia），捲入充滿犯罪與陰謀的冒險。如今遊戲終於開放預載，距離玩家真正踏入罪惡市，只剩最後9天。
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根據 Rockstar Games官方公告，《GTA 6》自11月10日起開放數位版預先下載，但 PS5 與 Xbox Series X／S 的開放時間略有不同。PS5 版本依照各地時區，於11月10日凌晨0時開放預載，台灣玩家從今天凌晨就能開始下載；Xbox Series X／S則採全球統一時間，於格林威治標準時間（GMT）11月10日凌晨0時開放，換算成台灣時間為今天上午8時。
值得注意的是，預先下載並不代表可以提前遊玩，玩家必須等到11月19日凌晨0時遊戲正式解鎖後，才能進入《GTA 6》的世界。目前首發平台包括 PS5 及 Xbox Series X／S，PC 版本尚未公布上市日期。
除了遊戲上市時間，《GTA 6》的驚人容量也成為玩家關注焦點。根據Rockstar Games官方說明，預載最多需要212GB可用儲存空間，實際需求會依照使用裝置而有所不同。對於主機儲存空間不足的玩家來說，可能得先刪除其他遊戲，才能順利下載這款期待已久的新作。
Rockstar也提醒玩家，預載前應確認主機擁有足夠的可用容量，避免下載過程受到影響。至於價格方面，根據台灣Xbox官方商店資訊，《GTA 6》標準版售價為新台幣2320元，終極版則為2900元，兩者價差580元。
隨著《GTA 6》上市進入最後倒數，社群平台 Threads 也出現有趣討論。一名網友近日分享《GTA 6》預購畫面，還以近乎告別信的口吻寫下：「事到如今，最對不起的還是家人」，接著感謝大家多年來的照顧，宣布自己決定暫時離開現實社會這個傷心地。
不過，這名網友並不是打算離家出走，而是準備徹底投入《GTA 6》的虛擬世界中，他搞笑表示，未來生活將以「搶銀行、偷超跑、在海灘漫步、路上隨便揍路人」為主，不再專注實體社交、工作勞動與股票市場，而是要專心犯罪休閒、偷搶拐騙，還有和 NPC 們一起度過遊戲生活。顯示大家都非常期待遊戲即將上市。
《GTA 6》故事將以美國虛構的雷歐奈達州（Leonida）為舞台，重返系列經典城市「罪惡市」（Vice City），玩家將跟隨男女主角傑森（Jason）與露西亞（Lucia），捲入充滿犯罪與陰謀的冒險。如今遊戲終於開放預載，距離玩家真正踏入罪惡市，只剩最後9天。