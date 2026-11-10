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▲熱火引進字母哥後場均失分高達121.1分，防守溝通與外線輪轉出現顯著斷層。（圖／路透／達志影像）

邁阿密熱火休賽季迎來兩屆MVP「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），卻在前10戰僅取得4勝6敗。熱火傳奇哈斯倫（Udonis Haslem）直言，阿德巴約（Bam Adebayo）必須重新認清自己的球員定位；韋德（Dwyane Wade）則點出雙塔進攻重疊問題，要求阿德巴約不能在二陣「跟著角色球員一起當配角」。哈斯倫近日登上韋德的《The Timeout with Dwyane Wade》節目，談到昔日隊友阿德巴約加盟安戴托昆波後的適應問題。他強調，阿德巴約擁有全明星天賦，但真正讓他站上聯盟頂尖長人行列的，仍是能量、機動性及每回合全力投入的比賽方式。「你是一名擁有全明星天賦的能量型球員，但你不是恩比德（Joel Embiid）。」哈斯倫表示，恩比德即使膝蓋狀況不佳，仍能靠低位腳步、面框投射及製造犯規拿到30分；阿德巴約若想攻下相同分數，就必須每晚維持最高強度。哈斯倫直言：「你也可以拿30分，但你必須每一晚都把那股拚勁拿出來，才能得到30分。這就是你，而成為這樣的球員並沒有任何問題。」阿德巴約本季場均18.5分、8.4籃板及3.2助攻，投籃命中率53％，帳面數據仍有一定水準；但三分球33投僅命中6球，命中率18.2％。相較之下，安戴托昆波場均攻下27.5分、12.8籃板與5.3助攻，已成為熱火最主要的持球核心。真正的問題在於兩人的進攻區域高度重疊。安戴托昆波需要從弧頂或側翼持球加速衝擊禁區，也會在低位及籃框附近完成進攻；這些位置原本正是阿德巴約最擅長執行掩護、短擋拆及中距離策應的區域。韋德觀察熱火比賽後指出，安戴托昆波進入阿德巴約原本最舒服的位置，導致阿德巴約被推向外圍。他看不到球隊替阿德巴約安排足夠的擋拆空接，也很少讓他在中低位直接發動進攻。阿德巴約前7戰的球權使用率由上季24.8％降至21.4％，反映他在新體系中的角色被壓縮。韋德認為，三分球可以成為阿德巴約的輔助武器，卻不該讓他退化成長時間站在底角的空間型長人。韋德提出的解法，是讓總教練史波斯查（Erik Spoelstra）更明確地錯開兩名主力長人的上場時間。當安戴托昆波休息時，阿德巴約就必須成為第二陣容的頭號進攻選擇，重新掌握持球、掩護及戰術發動權。「你不能和一群角色球員在場上，自己也跟著成為角色球員。」韋德表示，阿德巴約在安戴托昆波身邊可以擔任第二選擇，但與替補球員共同上場時，他就必須以明星球員的方式主導進攻。當兩人同場時，阿德巴約可增加無球掩護、底線切入及短擋拆策應；安戴托昆波下場後，再把中路擋拆與中低位進攻交還給阿德巴約。安戴托昆波與阿德巴約都具備換防、護框及協防能力，理論上應組成聯盟最具機動性的禁區防線。但當外圍第一道防線頻繁被突破，兩名長人就必須不斷離開原本位置補防，隨後又要回撲外線或卡住籃板，反而讓雙塔優勢變成疲於奔命。