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秦慧珠嚴格監督蔣萬安被當敵人 莊瑞雄不解：民進黨支持者看到王世堅覺得讚

國民黨台北市議員秦慧珠昨與台北市長蔣萬安同台，卻被藍營支持者嗆「綠的」，而一旁蔣萬安卻不幫忙解圍，而同日到「又一村」買水餃時，因與沈伯洋號次相同與店家比出「3」引發熱議。對此民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄認為，蔣萬安有點不太厚道，其實可以稍微幫秦慧珠解圍。莊瑞雄表示，自己昨天剛好也吃了水餃，有高麗菜、韭菜，但不會有人刻意區分是「綠的水餃」或「藍的水餃」，水餃本來就是給人吃的，難道走進水餃店前，還要先問店家是藍還是綠？認為國民黨支持者大可不必如此。莊瑞雄說，議員監督市政，發現問題就應該提出，要求政府改進，除非質詢很不合理，否則怎麼把秦慧珠在議會嚴格監督蔣萬安，就把她當成敵人，「這個政黨就很奇怪」。莊瑞雄也以王世堅為例，對行政部門的監督相當嚴厲，動不動就砲轟行政首長，甚至罵得比在野黨都兇，民進黨支持者看到王世堅，反而會認為他很讚。莊瑞雄說，蔣萬安昨天面對支持者嗆聲的反應，自己看了覺得有點不太厚道，其實可以稍微幫秦慧珠解圍，或許當下也有些尷尬，但對國民黨支持者的反應不多作評論。