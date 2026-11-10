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▲申敏兒的黑色禮服（如左圖）與淺藍色禮服（如右圖），分別要價12萬元及13.8萬元。（圖／翻攝自Disney+）

韓國漫改劇《再婚皇后》因超華麗的西式宮廷風，在播出後引發超高討論。不過劇中部分禮服竟被嫌棄太廉價，但有網友翻出其實申敏兒穿的禮服都大有來頭，不只都是國際精品品牌，其中一件淺薄荷綠的禮服竟要價高達美金1萬2690元（約台幣40.4萬元）。《再婚皇后》因為是西式宮廷風，所以所有幾乎劇中角色都穿上華麗的禮服，其中飾演女主角皇后「娜菲爾」的申敏兒，更是每次出場都不一樣打扮。但竟有網友嫌棄部分禮服看起來太廉價，容易讓人出戲，像是品質不佳的婚紗大展。不過有劇迷出面解釋，表示服裝呈現的效果，還會跟拍攝燈光、鏡頭、後製等多個細節有關，稍微一不小心，就可能讓服裝和首飾看起來沒有價值。有網友也因此翻出申敏兒所穿的禮服價位，一件淺薄荷綠的亮片禮服，是出自黎巴嫩設計師品牌Georges Hobeika，價錢高達美金1萬2690元。另一件黑色帶有披風設計的低胸長禮服、與淺藍色珠飾禮服，則是來自英國品牌Jenny Packham，分別要價12萬元及13.8萬元。事實上，《再婚皇后》除了禮服引發討論外，皇冠、項鍊、耳環等首飾，竟還被發現疑似是在中國拍賣網站上淘寶買的，對比照也因此瘋傳。但有劇迷認為那些首飾搭配申敏兒的美貌看起來非常高級，直呼：「用在申敏兒身上，淘寶也高級了起來。」