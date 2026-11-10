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▲第五屆鏡文學百萬影視小說大獎得主揭曉，左起為評審長嘉世強、上屆得主盧臆雯、信義房屋總經理陳麗心、本屆首獎《人頭家族》作者江慧中、評審獎《長命雨》作者龍譞、鏡文學董事長裴偉、鏡文學總經理董成瑜。（圖／信義房屋）

由信義房屋獨家支持的鏡文學「第五屆百萬影視小說大獎」得主日前揭曉，工程師江慧中所撰寫的《人頭家族》獲得評審青睞奪下首獎，信義房屋總經理陳麗心親自出席頒獎典禮並頒發獎項，肯定優秀創作者的努力與成果。本屆「百萬影視小說大獎」共收到529件合規作品，經過評審團多輪評選，最終選出首獎及評審獎得主，由大數據工程師江慧中以《人頭家族》拿下首獎，評審獎則是馬來西亞籍編劇與導演龍譞以《長命雨》獲獎。《人頭家族》描述一群原本互不相識的人組成臨時家庭，主角則是一名前房屋仲介，運用過去累積的工作經驗與判斷力，與反派勢力對抗，最後犧牲自己，讓原本拼裝而成的家族真正成為家庭。作品結合懸疑情節、人物關係與社會寫實，畫面感十足，令評審認為具有影集開發潛力脫穎而出。特別的是，首獎得主江慧中本業是大數據工程師，評審在評選過程中並未事先得知作者的職業背景，完全依據作品內容進行評選，《人頭家族》的獲獎，展現創作不受職業背景限制，各領域人才都能以不同視角投入原創故事。信義房屋創立迄今45周年，作為不動產業者，除了做好本業以專業服務消費者、協助客戶一圓成家夢，信義房屋也從不同面向投入社會，以多元方式支持台灣社會與文化發展、推動在地共好。此次獨家贊助「百萬影視小說大獎」，信義房屋表示，希望藉由支持原創文學，成為有才華的創作者的圓夢推手，透過作者的作品進一步將台灣故事以文字、影像等不同形式帶給更廣大的觀眾，讓更多人認識台灣多元的文化與社會面貌。