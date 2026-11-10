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▲張凌赫第一次在盛典上穿裙子，是全新體驗。（圖／翻攝自微博@張凌赫）

▲張凌赫每次出席典禮，都一定是鎂光燈焦點。（圖／翻攝自微博@張凌赫）

▲張凌赫手指還塗成白色，和裙子一樣是漸層。（圖／翻攝自微博@張凌赫）

張凌赫今年《逐玉》武安侯一角漲粉1200萬，待播劇《歸鸞》熱度只增不減，他的一舉一動都是粉絲關注焦點，近來他出席W盛典（W中文版年度盛典），一席高定系列斗篷、禮帽，一看下半身竟是漸變色長裙，展現神秘的魅惑感，立刻登上微博熱搜。張凌赫穿著RobertWun 2026春夏高定系列黑色斗篷、禮帽，手上配戴BVLGARI高級珠寶，一看下半身還是漸變色長裙，藏在禮帽下的模樣，神祕又性感，立刻登上微博熱搜。張凌赫則表示第一次在盛典上穿裙子，但因為拍古裝所以對裙子並不陌生，對於嶄新的嘗試非常興奮。一張帥臉和190公分的大長腿，張凌赫穿什麼都會被誇獎，但此次也有人認為服裝太過搶眼，反而和陽剛氣十足的張凌赫些許不搭，有些可惜。張凌赫年初憑《逐玉》漲粉1200萬，晉升為頂流男星，而他目前正在和師妹盧昱曉拍攝新戲《刺棠》，上演落難太子和千金小姐之間的故事，待播劇《歸鸞》則尚未公布播出日期，只是每次劇組公開全新劇照都會引來討論，不少觀眾都很看好他跟林允的組合，劇中張凌赫飾演地痞流氓，為了林允變成將軍，相愛相殺的故事情節相當吸引人。