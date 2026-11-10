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新北廢藥師執照、證書 違反《毒品危害防制條例》送法辦

新北淡水區某間藥局發生藥師對打工的女大生下藥，且造成女大生意識不清等。該藥師卻稱自己是「開玩笑」。而藥師懲戒委員會認定，其不正當行為嚴重違反藥學專業倫理，決議處以廢止執業執照及藥師證書的最重處分。新北衛生局今（10）日表示，新北市政府依法啟動藥師懲戒程序，經藥師懲戒委員會認定其不正當行為嚴重違反藥學專業倫理，決議處以廢止執業執照及藥師證書最重處分。新北市府也依法公告廢止其執業執照，並將廢止藥師證書處分移請衛福部執行。新北衛生局表示，本案女性員工因身體不適，向新北市政府警察局淡水分局報案，警方調查後，已依涉嫌違反《毒品危害防制條例》將陳慶鴻函送法辦，目前由士林地檢署偵辦中。除刑事責任由司法機關偵辦外，市府依法追究其專業倫理責任，作成最重懲戒處分，絕不寬貸危害民眾安全的行為。衛生局說明，藥師肩負藥品管理、調劑及用藥安全責任，專業資格更代表社會信任，任何利用專業身分或取得藥品之便利，危害他人健康與安全的行為，均應依法嚴正處理。