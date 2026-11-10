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選戰倒數18天，台北市長蔣萬安競選辦公室今（10）日公布最新人事安排，立委葉元之將擔任「Light直播總幹事」。競選總幹事羅智強說，去年大罷免被霸凌最兇的人就是葉元之，但他沒有躲起來，透過直播掃街告訴選民問政表現，蔣萬安這次面對史無前例的霸凌狂潮，他特別拜託葉元之加入負責掃街直播。羅智強說，葉元之參戰，出任蔣萬安Light直播總幹事，幫大家直擊蔣萬安、石舫亘掃街，說不定還可以野生捕捉翻車魚。他說，葉元之去年大罷免被霸凌最兇，但葉元之沒有躲起來，依然勇敢走出去，透過直播、掃街，告訴選民，他在立法院的問政表現，即便有罷免方對他吐口水、囂張叫罵，他展現超高EQ，依然耐心地和對方說理，最終成功擊退沈伯洋、曹興誠和蘇巧慧的大霸凌。羅智強續道，現在沈伯洋和曹興誠發動了比去年更凶險的大罷免2.0，目標是蔣萬安，曹興誠說蔣萬安是邪靈，沈伯洋則公然販賣恐懼、鼓動支持者仇恨，蔣萬安這一次，面對了史無前例的霸凌狂潮，因此，他特別拜託葉元之，加入蔣萬安的競選總幹事群，尤其希望負責蔣萬安掃街的直播，葉元之，一秒都沒有遲疑，立刻同意。羅智強表示，今早十點葉元之的Light直播首發，前進白蘭市場，直播石舫亘掃街，力抗霸凌Light直播，當然要找葉元之。