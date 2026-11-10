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foodpanda平台費分兩波調漲！會員也沒放過

▲foodpanda宣布分兩波調漲平台費，11月15日起一般用戶每筆訂單平均增加4至6元，12月1日起pandapro會員也將跟進調整，每單平均增加2至4元。（圖／AI生成示意圖）

非會員一單平台費來到25元

外送專法成本增32%！foodpanda坦言無法再吸收

外送族荷包又要縮水了，繼Uber Eats調整收費後，foodpanda也確定漲價，分成兩波實施，一般用戶預計從11月15日起調高平台費，每筆訂單平均增加4至6元，連付費pandapro會員也沒放過，將於12月1日起跟進調整，每單平均增加2至4元。foodpanda向《NOWNEWS今日新聞》表示，調整平台費主要是因應外送專法上路後持續攀升的營運成本。foodpanda預計今（10）日下午2點正式發布平台費調整公告。根據foodpanda公關說明，這次調漲將依用戶是否訂閱pandapro會員，分成兩階段實施。過去一般用戶平台費最高約19元，這次公布「平均增加金額」4~6元，以最高金額來算，未來不是pandapro的一般用戶，單筆平台費可能會來到25元。付費的pandapro會員會調漲2至4元，從之前約9~13元來看，一單也要來到17元。但需要再次提醒，平台費並非固定金額，會依照消費者訂單金額、外送距離等條件，透過系統動態計算。foodpanda為何選在此時漲價？官方指出，外送專法上路後，平台這幾個月面臨不少挑戰，營運成本增加約32%，其中部分增加的成本原本由平台自行吸收，但經過數個月調整，已無法持續以相同方式承擔。官方表示，平台持續透過不同營運策略尋求平衡，並經內部審慎評估後，才決定調整平台費。