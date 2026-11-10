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日本山梨縣富士河口湖町上月發生的台灣女子陳屍飯店命案，38歲女子井雲蓉被發現倒臥房內床上，頸部遭利刃刺傷不治身亡，當時在房內的27歲台籍女子楊閔涵遭到逮捕，案情有最新進展，甲府地方檢察廳11月9日依違反《銃刀法》罪嫌起訴楊女。根據山梨放送報導，針對上個月一起發生在日本富士河口湖町飯店內的台灣籍女子命案，甲府地檢署於9日以涉嫌持有菜刀為由，將案發時身處死者房內的另一名台灣籍女子提起公訴。遭到檢方依違反《槍砲刀械法》起訴的，為27歲台灣籍女子楊閔涵；起訴書指出，楊姓被告涉嫌於上個月19日上午，在富士河口湖町一家飯店的客房內，無正當理由持有菜刀。辦案人員透露，案發客房的床上發現38歲台灣籍女子井雲蓉頸部遭利刃刺中身亡，而楊姓被告所持有的菜刀上驗出有血跡反應。面對警方的偵查，楊姓被告先前供稱，當時和井女在房內飲酒，回過神來才發現菜刀已經刺進她體內。另一方面，台灣檢察機關已依涉嫌詐欺未遂等罪由，將死者井女的丈夫拘提到案。井女身前曾投保高達1億4500萬日圓（約合新台幣3000萬元）的旅遊保險，且其丈夫與楊姓被告私下互有聯繫，使全案朝向圖謀保險金殺人的可能性升高。甲府地檢表示，為避免影響後續審判，目前不公開楊姓被告是否認罪。山梨縣警方表示，目前正持續釐清楊姓被告是否涉入井女命案，後續也研議與台灣相關司法機關交換情報，展開進一步偵辦。