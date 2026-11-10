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▲穆熙妍的小紅書有40萬粉絲。（圖／翻攝自小紅書）

女星穆熙妍過去時常上《康熙來了》分享生活深受觀眾喜愛，不過她在2014年嫁給大學學長史天威後就逐漸淡出圈子，今年她再次重返螢光幕，登上小S主持的《小姐不熙娣》，許多粉絲敲碗她回歸，不過其實穆熙妍早開始進軍小紅書直播帶貨，從零食到服裝，產品多元，粉絲立刻飆破40萬人，但其實穆熙妍還有另一個身分，她是昱晶集團的千金，曾被蔡康永說是娛樂圈家裡最有錢的人。根據《CTWANT》報導，穆熙妍大部分是在晚間開播，把粉絲當成朋友，一邊聊天一邊介紹產品，有人問她已經下架的商品，有沒有機會重新上架，穆熙妍也承諾會跟品牌確認庫存，也推薦粉絲可以去其他電商平台比價，還說只要大家能買到、開心，「是不是跟我買，都沒有差別。」相當佛系。有趣的是，有網友留言誇獎她「以前超級無敵漂亮」，穆熙妍抓語病吐槽，「以前是什麼意思？現在不漂亮嗎？好好說話！」不少網友都希望她能回歸電視圈，但穆熙妍認為自己綜藝感不夠，沒必要上太多通告，但很感謝大家喜歡聽她說話，會上《小姐不熙娣》也是為了挺小S。事實上，穆熙妍不只是直播賣貨厲害，她的家世背景也非常驚人，穆熙妍本名潘欣欣，伯父潘文炎曾是昱晶集團的董事長，聯合再生能源公司創辦人之一，身價高達300億元，她更曾被蔡康永形容是演藝圈家裡最有錢的人。不過穆熙妍一路走來全靠自己，國二時就到加拿大唸書，畢業於哥倫比亞大學，1999年參加溫哥華華裔小姐競選，獲得冠軍，回國後勇闖演藝圈，主持過《美麗說達人》、《娛樂大風暴》等節目，後來嫁給大學學長史天威，史天威只是普通上班族，穆熙妍也曾說，外界都以為她會嫁豪門，但完全沒有，老公和婆家的人都對她非常好，才是值得珍惜的地方。