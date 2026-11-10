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中國遭控以電郵邀請 陳明祺：基於雙邊默契不公開

強調台灣完整會員身分 要求中國履行主辦承諾

2026年亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議將於11月18、19日在中國深圳登場，不過，外交部長林佳龍日前證實，中國未依慣例派員親自遞交邀請函，而是透過電子郵件寄送，引發矮化台灣的爭議。對此，外交部政務次長陳明祺今（10）日指出，基於雙邊默契，邀請形式不對外公開，但強調台灣是APEC完整會員，所有權利都應受到尊重，更喊話中國應遵守當初承擔主辦國責任時做出的承諾，凡是偏離承諾、慣例及規則的事情，外交部都會持續要求更正。回顧林佳龍本月2日表示，中國今年主辦APEC峰會，卻未循往例親自遞交邀請函，而是以電子郵件寄送，外交部已在第一時間表達抗議。他當時也強調，台灣參與APEC的正式名稱是「Chinese Taipei」，中方應在邀請函遞送、稱謂及程序等方面遵守相關規定。不過，陳明祺今受訪表示，「基於雙邊默契，邀請形式不對外公開」，並再次強調台灣在APEC享有的會員權利。陳明祺並指出，「我們是APEC完整的會員國，我們所有的權利都要得到尊重，參與是我們的權利」，中國當初承擔主辦國責任時已做出相關承諾，因此「所有偏離承諾、慣例、規則的事情，我們都會持續要求更正」。事實上，外交部4日也曾發布聲明指出，台灣1991年加入APEC時簽署的入會備忘錄，並未提及「一中原則」，且明定與其他會員在平等基礎上參與各項活動。中國更於2024年以書面承諾，確保各經濟體與會人員的人身安全及順利進出中國。陳明祺再次強調，台灣是APEC完整會員，「我們有權在尊重、平等的原則下參與APEC所有活動」，要求中國履行主辦承諾，確保台灣平等參與。