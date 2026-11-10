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國民黨團公布十大奧步 示警AI深偽、假民調及司法濫權

王鴻薇翻舊案示警 籲國安單位保護所有候選人

洪孟楷籲全民反奧步 號召1114安心大遊行

2026九合一選舉進入最後18天倒數，國民黨立法院黨團今（10）日召開「執政沒半步！選舉全奧步！」記者會，公布「1128預防十大奧步」，包括AI深偽、反串栽贓、假民調、司法濫權及行政資源輔選等，呼籲全民提高警覺。國民黨團書記長許宇甄痛批，民進黨已將選舉奧步「產業化」、「國家化」，更提出三大訴求，要求行政、司法保持中立，避免選舉淪為抹黑造謠的泥巴戰。許宇甄表示，台灣民主是好幾代人共同努力的成果，但如今卻面臨選舉奧步「產業化」、「國家化」的威脅，國民黨團因此整理出十大可能出現的選舉手法，提醒民眾提高警覺。國民黨團列出的「十大奧步」，包括一、移花接木：網軍造假與AI深偽；二、風雲突變：選舉碰瓷與苦肉計；三、偷樑換柱：反串栽贓與自導自演；四、含沙射影：抹紅造謠與外力勾結；五、假公濟私：行政濫權與司法雙標；六、以假亂真：假民調與地下賭盤；七、暗箭傷人：特定媒體淪為政治打手；八、公器私用：動用行政資源輔選；九、賊喊捉賊：自家脫序卻栽贓對手；十、三人成虎：側翼散播假消息。許宇甄並向執政黨及選民提出三大訴求，包括要求行政官員停止動用公帑輔選、檢調及國安單位恪守中立；呼籲民進黨回歸正面選舉，停止碰瓷、反串及操作假民調；同時提醒選民遇到不實訊息應截圖檢舉，避免影響選舉結果。她強調，這次公布的十大奧步只是首部曲，未來若有相關情事，也歡迎民眾向國民黨團檢舉。國民黨立委王鴻薇表示，選舉期間經常出現各種謠言及假訊息，即使事後澄清，選舉也早已結束。她舉例，過去韓國瑜參選總統時，曾遭共諜王立強相關指控波及；盧秀燕競選台中市長期間，也曾傳出賄選訊息；新北幼兒園餵藥案更一度被稱為「餵毒案」，她質疑這些事件都曾對選情造成影響。王鴻薇也提及上屆總統大選期間的國家級警報爭議，質疑相關事件對選情造成衝擊。至於民進黨台北市長候選人沈伯洋車掃加裝防彈玻璃，國安及警政單位稱掌握不利候選人的情資，她呼籲政府不只要保護沈伯洋，也應確保所有候選人的安全，避免選前發生攻擊事件，引發重大爭議。國民黨團首席副書記長洪孟楷表示，選舉出奧步就是詐騙，呼籲全民「拒絕奧步、全民反詐」。他指出，資訊傳播快速，往往「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿」，尤其AI深偽技術日益普及，加上假民調、地下賭盤、反串栽贓及側翼帶風向等問題，更需要選民提高警覺。洪孟楷也批評，部分媒體報導特定候選人的篇幅明顯失衡，行政資源更不應成為輔選工具。他呼籲選民辨識不實訊息，讓選舉回歸選賢與能。此外，洪孟楷呼籲雙北市民踴躍參與11月14日由蔣萬安發起的「安心大遊行」，並提醒參與者若遇到不同立場的支持者，應避免言語或肢體衝突，保持理性，必要時立即通知工作人員處理。