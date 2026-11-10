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NBA克里夫蘭騎士隊今（10）日作客以112：124不敵夏洛特黃蜂隊吞下敗仗，開季戰績跌至5勝6負落入五成勝率以下，而今夏以3年9700萬美元頂薪續約的明星後衛哈登（James Harden）表現持續低迷，開季11場比賽投籃命中率慘跌至36.0%；面對先發主力在攻防兩端毫無活力的崩盤表現，騎士總教練阿特金森（Kenny Atkinson）賽後說了重話，認為球隊先發球員進入狀況太慢，活力，反而替補球員打出了活力。哈登在簽下這份平均年薪超過3200萬美元的巨額合約後，開季狀態卻出現斷崖式下滑。檢視他本季出賽的11場比賽，進攻端幾乎場場迷航，單場命中率多次跌破三成，甚至一度出現單場投籃命中率低至13%與22%的慘澹表現；總計開季11場下來，哈登場均得分僅剩15.36分，投籃命中率是慘不忍睹的36.0%，完全失去昔日頂級得分王與助攻王的宰制力。美媒《The Athletic》知名選秀兼戰術分析名記維塞尼（Sam Vecenie）賽後更直接潑冷水指出，雖然中鋒艾倫（Jarrett Allen）對球隊至關重要，但現實情況極為殘酷：「如果哈登本賽季始終維持目前這種水準，騎士隊根本沒有任何爭冠機會，球隊必須要想辦法讓哈登找回狀態。」賽後記者會上，騎士主帥阿特金森對先發陣容的散漫態度展現極大不滿，直言主力陣容與對手在拚勁上有著巨大的反差，球隊一開局就完全不在狀態上，打得不如板凳球員那樣拚。阿特金森隨後肯定了替補席在下半場展現的拚戰精神，稱讚替補陣容積極防守、打出殺傷力一度縮小分差，但光靠替補顯然無法贏下比賽。面對外界對更衣室氣氛的擔憂，阿特金森澄清團隊內部並無內鬨，球員之間仍在彼此加油打氣，但教練團必須儘快想辦法激發球員的鬥志。