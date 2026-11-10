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李正皓：認同陸戰拜票無差別、為何空戰不能？

民進黨台北市長候選人沈伯洋昨日接受網紅愛莉莎莎訪問，引發部分支持者不滿，對此政治評論員李正皓表示，一般人可以有喜好，但候選人不能有，因為票票等值，台派可能不喜歡國宅氛圍，但候選人拜票時更要勇敢的走進去，因為這些人更需要去爭取、去證明其實也很在乎他們的感受與需求，如果大家能認同陸戰拜票時需要無差別、地毯式拜票，「那為何在空戰時突然有人不能接受無差別、地毯式空戰？」對於沈伯洋上愛莉莎莎節目的事，引發部分支持者不滿，李正皓表示其實沒這麼複雜，一般人可以有喜好，但候選人不能有，因為票票等值。一般人可能喜歡乾淨，但候選人握手時，不管是乾淨的手、做工的手、切豬肉的手，都要大力握下去，因為每個選民都是一樣重要，沒有高低之分。李正皓說，台派可能不喜歡國宅的氛圍，但候選人拜票時國宅更要勇敢的走進去、更努力的去服務，因為這些人更需要去爭取、去證明其實也很在乎他們的感受與需求。最後李正皓說，如果大家可以認同候選人在陸戰拜票時需要無差別、地毯式拜票，「那為何在空戰時突然有人不能接受無差別、地毯式空戰？」